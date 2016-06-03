​Европа вновь в своем амплуа, или же Бундестаг Германии поддерживает подлог - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Бундестаг Германии большинством голосов принял резолюцию о признании произошедших в Османской империи в 1915 году событий как т.н. "геноцид армян".

Один из присутствующих на голосовании депутатов проголосовал против резолюции, еще один воздержался.

Последующие шаги турецкого правительства могут показать себя в договоренностях, которые подписаны с Евросоюзом в связи с наплывом беженцев в Европу. Так как, Германия не является первым государством, поднявшим вопрос о т.н. "геноциде армян".

Одним из условий, поставленных Германий и другими государствами-членами Евросоюза перед Турцией взамен на расширение сотрудничества и связей, а также ликвидацию применяемого к стране безвизового режима, является вопрос пересмотра турецким государством закона против терроризма.

Официальная Анкара, заявив о невозможности этого изменения, отказалась выполнять условия Евросоюза.

Поэтому, официальный Берлин, вместе с западными союзниками пытается воспользоваться "армянской игрушкой" как средством давления на Турцию для достижения собственных желаний.

Тогда выходит, что отсутствие на голосовании канцлера страны Ангелы Меркель, ее заместителя в Социал-демократической партии, министра экономики Зигмара Габриэля и министра иностранных дел Вальтера Штайнмайера, может указывать на то, что для официального Берлина документ в основном может служить для того, чтобы замутить воду.

Примером также может послужить резолюция, принятая Бундестагом касательно армян.

Официальные представители Турции считают, что принятие подобного законопроекта может нанести ущерб дружбе, союзничеству и сотрудничеству между двумя странами.

"Мы знаем о недобрых намерениях тех, кто пытается обвинить Турцию. Открыто заявляем всему миру, что нам нечего скрывать в связи с данным вопросом. Пусть проведут всестороннее расследование и выявят ошибки сторон. Оценку вопросу должны дать историки. Превращать историческую тему и внутренний вопрос в орудие политики - ошибочно", - комментируя вопрос, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Премьер-министр предупредил, что принятие данного документа нанесет ущерб отношениям между Германией и Турцией: "Хотя нам этого не хочется, подобная ситуация ожидаема. Надеюсь, что при голосовании члены парламента учтут проживающих в Германии 3,5 млн. этнических тюрков".

Б.Йылдырым сказал, что несмотря на принятие аналогичного решения другими государствами, для Турции они не представляют никакой юридической силы: "Мы не являемся сторонниками принятия подобного необоснованного решения".

В направленном в Бундестаг обращении, комиссия по внешним связям Великого национального собрания Турции заявила о смехотворности обсуждения данного проекта: "Если Бундестаг искренен в вопросе содействия налаживанию турецко-армянских отношений, он должен отказаться от поддержки искажения истории, вражды и чувства мести, и постараться добиться воцарения перемирия и дружбы между новыми поколениями".

Парламентарии Германии отмечают, что подобным путем пытаются наладить отношения между Турцией и Армений и заявляют, что их желание заключается в "поддержке турков и армян в вопросе ликвидации прежних пропастей".

Следует учесть, что между Турцией и Германией существует историческое союзничество.

Во время I Мировой войны Османская империя и Германия были союзниками. В 1914 году Османское государство вступило в членство созданного в 1882 году Бисмарком "Тройственного союза", в который входили Германия, Австро-Венгрия и Италия.

Впоследствии это союзничество было продолжено.

Однако, из-за покровительства занимающихся в Турции подрывной деятельностью сил и сил, желающих расколоть страну, периодически между Анкарой и Берлином возникала напряженность, этот процесс продолжается и по сей день. Наряду с этим, оба государства входят в членство такого сильного военного блока, как НАТО, и являются союзниками.

Использование иными силами армянского вопроса можно понять. Так как они во время I Мировой войны объявили Османской империи войну, и поставили целью расколоть и уничтожить ее. Но видя, что не могут достичь цели, они пользуются армянским вопросом против Турции.

Однако, в то время у Германии не было такой цели, и она сотрудничала с османцами.

С точки зрения экономического интереса, Турция для Германии более выгодный партнер, нежели Армения.

В 2015 году товарооборот между Турцией и Германией составил 36,8 млрд. евро. В списке стран, с которыми Германия осуществляет экспорт, Турция занимает 14-ое место, а по объему импорта - 17-ое место.

Другими словами, в прошлом году объем экспорта Германии в Турцию составил 22,4 млрд. евро, а импорта 14,4 млрд. евро.

Согласно статистике, в 2014 году в экспорте Германии Турция находилась на 16-ом, а в прошлом году на 14-ом месте.

В указанный отчетный год показатель в импорте поднялся с 18-го на 17-ое место.

По информации Федерального статистического управления Германии, в 2015 году объем экспорта самого могущественного с экономической точки зрения государства Европы составил 1 трлн. 195 млрд. 800 млн. евро, а объем импорта 948 млрд. евро.

В прошлом году товарооборот между Арменией и Германией составил 442 млн. 93 тыс. долларов.

Возникновение подозрений в том, что Германия будет придерживаться справедливой позиции в вопросе освобождения оккупированных территорий Азербайджана, естественно.

Отметим, что Германия является членом Минской группы ОБСЕ, выступающей в качестве посредника в вопросе освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Кроме того, ФРГ является действующим председателем ОБСЕ.

Кстати, в 2015 году объем внешнего товарооборота между Германией и Азербайджаном составил 2 млрд. долларов. Германия является одной из ведущих стран, сотрудничающих с Азербайджаном в сфере внешней торговли.

Экономические связи ФРГ с Турцией и Азербайджаном превосходят связи с Арменией. Выходит, что отказавшись от миллиардов, немцы показывают себя "защитниками исторической справедливости".

Однако, не секрет, что это вовсе не так. Турция обладает влиятельностью и силой в регионе Среднего Востока. Если учитывать возможность изменения карты в регионе или же административно-политической карты двух стран, эта сила в дальнейшей перспективе может помешать как другим европейцам, так и Германии. Поэтому, Германия уже сейчас угрожает Турции "армянской игрушкой".

Однако, почему-то европейцы забывают, что самым надежным союзником для них будет Турция.

Кажется, она не хочет признавать традиции государственности Турции - страны, принявшей 3,5 млн. беженцев из Сирии и Ирака.

Возможно, что Евросоюз пока чего-то не осознал, или же осознает позже.

В интервью журналу "Bunte" канцлер Германии Ангела Меркель сказала: "Европа очень поздно осознала плачевность ситуации в странах, откуда пришли беженцы".

Видимо, с европейцами иногда происходит подобное. Поэтому, решение, вынесенное по поводу вопроса вековой давности (101 год), поддерживает подлог. Что еще сказать, эх, Европа, Европа...