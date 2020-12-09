ЭТАП ПОБЕДЫ: SOCAR задействовала все ресурсы в деле освобождения оккупированных территорий

ЭТАП ПОБЕДЫ: SOCAR задействовала все ресурсы в деле освобождения оккупированных территорий, и готова к проектам по их возрождению

Про роль бакинской нефти в победе над фашизмом во время Второй мировой войны написано и сказано немало: в этот период азербайджанские нефтяники трудились изо всех сил, добывая рекордные объемы нефти. Особое внимание обращалось на производство нефтепродуктов непосредственно для нужд действующей армии - авиационного бензина, дизельного топлива, авиамасел и т.д. Горючее Баку приводило в движение советские танки, самолеты, машины, принося все новые и новые победы над фашизмом...

Помогла ли эта нефть самому Азербайджану победить теперь уже армянский фашизм во время Второй Карабахской войны? Безусловно. Однозначно, именно нефтяные и газовые проекты, осуществляемые в стране с 1994-го года, и стали основным фактором для наращивания экономической и финансовой мощи, превратили Азербайджан за короткое время в экономического лидера Южного Кавказа.

Достаточно отметить, что активы Госнефтефонда, в котором аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, транзита добытой продукции и т.д., на сегодня превышают 43,3 млрд долларов США и в случае острой необходимости ГНФАР мог бы оказать дополнительную помощь для финансирования нужд армии. Но этого не произошло, накопленной за все эти годы военной техники и прочих ресурсов вполне хватило на 44 дня боевых действий.

С другой стороны непосредственно армия, конечно же, не испытывала какой-либо нехватки в нужных нефтепродуктах: на складах подведомственного компании SOCAR Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) на 1 сентября 2020 года (война началась 27 сентября) в виде запасов готовой продукции имелось: автомобильного бензина – 104 тыс. тонн, авиакеросина – 57,5 тыс. тонн, дизельного топлива – 142,5 тыс. тонн, топочного мазута – 11,8 тыс. тонн, смазочных масел – 12,6 тыс. тонн.

Неоднократно нефтяники Азербайджана в своих обращениях как к Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, так и военному составу Азербайджанской армии указывали, что готовы использовать в деле победы над врагом все свои возможности и ресурсы – как на фронте, так и в тылу. И за эти 44 дня эти слова неоднократно доказывались делом…

Однако роль нефтяников и SOCAR после долгожданной победы не завершилась – напротив, именно они призваны сыграть важнейшую роль в деле возрождения Карабаха, восстановления былой славы его промышленности и аграрного сектора.

Как известно, в Карабахском регионе залежей энергоресурсов нет, во всяком случае, на сегодня никакой информации об этом не имеется.

Однако это не значит, что Госнефтекомпания не сможет стать одним из основных инвесторов экономических проектов на освобожденных территориях. Не стоит забывать, что SOCAR на сегодня является крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана.

Учитывая гибкую инвестиционную политику Госнефтекомпании, широкие финансовые возможности и накопленный за последние годы опыт реализации крупных проектов не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами, SOCAR может стать и инициатором, и инвестором важных проектов, охватывающих промышленный потенциал освобожденных территорий.

Пока возможности этих территорий только оцениваются, но богатые природные ресурсы, залежи полезных ископаемых и выгодное географическое расположение говорят о том, что создание здесь новых предприятий поможет не только в деле скорейшего восстановления региона, но и принесет доход в ненефтяную копилку Азербайджана.

По словам руководителя Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсала Гасымлы, в Карабахе есть потенциал развития горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей, лесной и креативной промышленностей, а также производства продуктов питания и электроэнергии. «Подавляющее большинство предприятий, расположенных на территории Нагорного Карабаха, функционировали на основе топлива, сырья и материалов, привозимых из районов Азербайджана, некоторые являлись филиалами крупных предприятий Баку», - отмечал он.

По подсчетам Центра анализа экономических реформ и коммуникации, 250 тысяч гектаров земель, находящихся долгие годы под оккупацией, и 120 тысяч гектаров неиспользуемых земель, располагающихся вблизи бывшей линии соприкосновения, потенциально могут быть использованы для севооборота в постконфликтный период. В.Гасымлы считает, что это обоснует развитие обрабатывающей и пищевой промышленности в Карабахе.

Тут отметим, что на сегодня крупнейшим проектом Азербайджана в ненефтяной промышленности является карбамидный завод SOCAR Carbamid Plant.

Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака, производство карбамида и производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе производится 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида. Сейчас планируется строительство второго аналогичного завода в Сумгайыте с такой же суточной производственной мощностью. И, к примеру, в будущем можно было бы развивать такие же проекты на освобожденных территориях, с более выгодными условиями их транспортировки.

Конечно, сегодня все госструктуры, госкомпании уже приступили к планированию своей деятельности на освобожденных территориях. С устранением опасных препятствий можно будет провести детальный инжиниринг и определить, скажем, сколько автозаправочных станций SOCAR необходимо здесь соорудить, какого типа инфраструктурные работы требуются и т.д.

Но в одном можно быть уверенным – это будет работа, которая принесет максимум морального удовлетворения, это будут проекты, о которых мы все мечтали долгих 28 лет…

Эксперт Гулу Нуриев