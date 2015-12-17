​Есть ли смысл работать после этого с Уорликом? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик вновь излишне усугубил ситуацию.

С визитом в США находится "министр иностранных дел" сепаратистского режима Нагорного Карабаха Карен Мирзоян. Д.Уорлик встретился с ним в Вашингтоне. Сопредседатель МГ ОБСЕ и ранее встречался с представителями сепаратистского режима, проводил обмен мнениями. Кроме того, 9 декабря Уорлик принял участие на прошедшем в посольстве Армении в Вашингтоне мероприятии, связанном с "независимостью Нагорного Карабаха".

Конечно же, в рамках визитов в Нагорный Карабах не только Уорлик, но и другие сопредседатели встречаются с различными представителями сепаратистского режима, проводят обмен мнениями.

Иногда подобные встречи проходят даже в Ереване. Официальный Баку не возражает этому. Однако, встречи и поездки представителей сепаратистского режима в США, участие американского сопредседателя на встречах с "министром" и связанных с "независимостью" мероприятиях за пределами Нагорного Карабаха, стали причиной справедливого недовольства Азербайджана. Фактически это означает признание Уорликом представителя сепаратистов Нагорного Карабаха. В противном случае, после встречи он должен был выступить с письменным заявлением и перечислить обсужденные с представителем сепаратистов вопросы.

В целях самозащиты Уорлик сказал, что политика США касательно власти де-факто в Нагорном Карабахе остается неизменной и Вашингтон уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Чтобы угодить Азербайджану, Уорлик также сказал следующее: "Как часть всестороннего урегулирования конфликта, оккупированные земли должны быть возвращены". Однако, сразу после этого, он употребил предложение, которое могло бы успокоить Армению: "В вопрос урегулирования конфликта входит также определение статуса Нагорного Карабаха. Нужно прислушаться к голосу всего населения Нагорного Карабаха".

Армения желает именно этого. Ереван отмечает, что покинет прилегающие к Нагорному Карабаху территории в случае согласия Азербайджана с пунктом, связанным с референдумом. Официальный Баку готов обсудить референдум. Однако, у Азербайджана есть два условия:

Первое условие заключается в том, что прилегающие к Нагорному Карабаху районы должны быть безоговорочно освобождены и официальный Ереван не должен пользоваться оккупацией как орудием для шантажа.

Второе условие состоит в том, что сразу же после освобождения территорий от оккупации, азербайджанцы должны вернуться на родные земли. Кроме того, на исконные территории должно вернуться население относящихся к Нагорному Карабаху Шуши и прилегающих сел, чтобы в вопросе о дальнейшем статусе региона были учтены и их пожелания.

Обсуждение даты референдума об определении статуса Нагорного Карабаха невозможно до тех пор, пока не будут выполнены эти два условия. Об этом прекрасно знает и сам Уорлик. Не случайно, что как в прошлом, так и в этом году Уорлик неоднократно заявлял, что прилегающие к Нагорному Карабаху районы должны быть освобождены. Мы даем этому заявлению высокую оценку. Однако, после этих слов американский дипломат не должен был встречаться в Вашингтоне с лидерами сепаратистов. В случае, если Уорлик ощущал необходимость в обмене мнениями с сепаратистами в Вашингтоне, тогда ему нужно было бы встретиться в американской столице и с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Тогда можно было бы сказать, что Уорлик учитывает мнение обеих общин Нагорного Карабаха, что явилось бы примером сбалансированного подхода к проблеме. С учетом отсутствия этого, МИД Азербайджана пригласило в министерство посла США в Азербайджане Роберта Секуту и вручило ему ноту протеста Баку.

Последние действия Джеймса Уорлика также перечеркнули старания его страны и посла Р.Секуты, так как посетившие в течение этого года Азербайджан официальные представители США сделали все от них зависящее для восстановления прежних отношений между двумя странами. Посол Секута также сделал многое в этом направлении. Однако, ошибка Уорлика свела на нет весь труд его коллег.

После ноты официального Баку официальным представителям Азербайджана и дипломатам будет трудно работать с Уорликом. Если Вашингтон не заменит Уорлика другим сопредседателем, все его предложения не будут приниматься в Азербайджане всерьез, и самое главное, он потеряет доверие.

Доверие в глазах Азербайджана не теряют лишь Соединенные Штаты. Даже Москва, нарушая баланс, постепенно поддерживает позицию Армении.

В сделанном на этой неделе заявлении, пресс-секретарь МИД России Александр Лукашевич сказал, что попытки Турции защитить в нагорно-карабахском кон

фликте одну из сторон - деструктивны. Говоря о Турция, официальный представитель России подразумевал заявление премьер-министра этой страны Ахмета Давутоглу по поводу того, что Анкара сделает все возможное для возвращения Нагорного Карабаха Азербайджану.

Ранее Кремль не возражал поддержке Турцией Азербайджана, так как в то время между Россией и Турцией были дружественные отношения. Как только отношения испортились, Кремль выразил недовольство роли Турции на Южном Кавказе и поддержке Азербайджана.

Видимо, до нормализации российско-турецких отношений, Москва будет видеть в сотрудничестве между Анкарой и Баку опасность для себя. Хотя, военные, политические, энергетические и экономические связи между Турцией и Азербайджаном не направлены против России. Это может беспокоить только лишь захватническую Армению. Однако, сейчас некоторые круги в России пытаются пояснить нам, что Армения - и есть Россия. Если это и так, тогда, как подчеркнул несколько лет назад президент Ильхам Алиев, в случае, если Армения является форпостом, нам нужно обсудить нагорно-карабахский вопрос не с Арменией, а с ее владельцем...

Эльхан Шахиноглу, специально для Report.