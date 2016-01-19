Если Армения не хочет мира... - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На прошлой неделе в международном сообществе наблюдалась активность в связи с Нагорным Карабахом. Первая новость поступила из столицы Австрии Вены.

Во время выступления на прошедшем в Вене заседании Постоянного совета ОБСЕ, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия желает скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр также отметил о необходимости принятия мер для снижения напряженности.

Касаясь вопроса урегулирования карабахского конфликта, на проведенном в Москве брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала: "Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе вызывает обеспокоенность. Статистика гибели мирных жителей возросла. Возникла необходимость в интенсификации переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Третье известие касательно Карабаха пришло из Лондона. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик провел консультации в МИД Великобритании. Д.Уорлик встретился с министром Великобритании по европейским вопросам Дэвидом Лидингтоном и руководителем директориата британского МИД по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Майклом Тэтхемом.

Затем в Лондоне был организован круглый стол на данную тему.

Видимо, данные консультации важны для Лондона, так как Великобритания обладает крупными инвестициями в Азербайджане и экспортирует эн

ергоресурсы из нашей страны на мировые рынки.

Поэтому Лондон заинтересован в стабильности в Азербайджане и на Южном Кавказе в целом.

Несмотря на данную активность, продвижений в переговорном процессе нет. Говоря о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, на последнем заседании Кабинета министров президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес следующую фразу "Армения не хочет мира".

Нежелание Арменией мира говорит о том, что напряженность на линии фронта будет продолжаться и в 2016 году.

Во время опроса, проведенного в конце 2015 года Исследовательским центром Atlas, большинство респондентов заявили о большой вероятности начала войны. Думать, что все будет иначе, немного сложно, потому что граждане видят, что переговоры безрезультатны и напряженность на линии фронта остается. С другой стороны, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ также не приближают решение конфликта.

Конечно же, с учетом сложной ситуации в евразийском регионе, нельзя утверждать, что война непременно начнется. В своем выступлении на заседании Кабмина президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обеспокоен напряженностью между Россией и Турцией и отношениями между Саудовской Аравией и Ираном. Это означает, что с началом войны на Южном Кавказе интересы великих держав еще более пересекутся.

Самый важный вопрос заключается в том, как поведут себя великие державы в войне между Азербайджаном и Арменией? Официальный Баку не будет торопиться с приказом армии приступить к наступлению для освобождения оккупированных территорий до тех пор, пока не найдет ответа на данный вопрос. Официальный Баку также вынужден учитывать фактор усиления Россией военных баз в Армении.

Несмотря на это, в 2016 году мы будет как свидетелями интенсивного нарушения режима прекращения огня, так и продолжения переговоров.

Режим прекращения огня будет постоянно нарушаться по той причине, что Армения не готова к освобождению прилегающих к Нагорному Карабаху районов и азербайджанская армия будет держать противоположную сторону в напряжении.

Безрезультатные переговоры будут продолжены хотя бы по той причине, чтобы этим путем предотвратить войну.

Как в 2015-м, так и в 2016-м году президент Азербайджана не проявит интереса ко встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном. Несмотря на это, прекращать переговоры в рамках Минской группы нельзя. Так как это автоматически означает начало войны. Поэтому ни Азербайджан, ни Армения не прервут переговорного процесса. Просто, переговоры будут носить характер имитации.

Эльхан Шахиноглу, специально для Report.