Эрдоган - Путин - кто победил? - КОММЕНТАРИЙ

Вновь стало очевидно, что Башар Асад является главой марионеточного режима. Вторя чужим интересам и выдавая их за государственные и национальные интересы, он, по сути, расписался в собственной беспомощности и бессилии обеспечить режим прекращения огня в стране. А в это время взявшие бразды правления в стране сторонние силы проводят выборы, делят природные ресурсы Сирии, заботятся о несчастных, обездоленных сирийцах, среди которых пожилые, женщины и дети. Одна часть страны контролируется террористической группировкой РКК/YPG-PYD, другая - множеством различных сил, но точно не Башаром Асадом, представляющим легитимную власть лишь на бумаге. На фоне этого кажется совершенной бессмыслицей бравада о приписываемых Башару Асаду "успехах сирийской армии". Говоря Асад, подразумеваются Россия и Иран. Порой РКК тоже льет воду на мельницу Асада.

5 марта в Москве состоялась встреча между президентами Турции и России - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. На повестке встречи была ситуация в Идлибе. Накануне встречи казалось, что президенты обрисовали контуры предстоящей беседы и пришли к заключению о необходимости достичь договоренности. Предваряя встречу, Владимир Путин подчеркнул: "Нам необходимо встретиться, чтобы не навредить отношениям, важным для нас обоих".

В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган заметил: "Мы намеревались провести эту встречу в Турции, но из-за вашей работы по поправкам в Конституцию мы решили принять ваше приглашение и приехали сюда. Шаги и решения, которые будут приняты нами сегодня, даруют покой нашей стране и всему региону. Мы сейчас переживаем период, когда отношения между Турцией и Россией достигли своего пика как в торговле, так и в оборонной промышленности. Считаем, что нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, это является нашей основной задачей. Уверен, что мы преуспеем в этом деле".

Отметим, что за плечами Турции и России три раунда переговоров по Идлибу, но, все они, увы, оказались безрезультатными. Это подогревало интерес к очередной встрече между Эрдоганом и Путиным.

Турцию и Россию связывают тесные торгово-экономические отношения. Как известно, Турция закупила у России зенитно-ракетный комплекс С-400 и стороны не скрывают намерения продолжать сотрудничество в этом направлении. При нынешнем раскладе России крайне важен 12-миллиардный контракт на строительство атомной электростанции "Аккую". Проект "Южный поток" способствовал расширению турецко-российского сотрудничества в газовой индустрии, а также в сфере туризма, экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Понимая важность друг для друга и осознавая, что двусторонние интересы важнее конфронтации по Сирии, Турция и Россия вновь сели за стол переговоров.

Напомним, что в 2019 году товарооборот между Россией и Турцией возрос по сравнению с 2018 годом на 2,5 процента, составив 21,7 миллиарда долларов США. Между тем, товарооборот между Россией и Сирией в 2018 году составлял 401 миллион 465 тысяч 290 долларов. Сирия занимает лишь 130-е место по импорту из России. Потому в своих выступлениях главы Турции и России обозначили заинтересованность во взаимном экономическом и военном сотрудничестве.

Официальный Кремль прекрасно осознает значимость Турции в обеспечении интересов Башара Асада и Сирии. Не стоит сбрасывать со счетов и геополитический аспект. Зачем Москве Асад? В первую очередь для того, чтобы осесть в Сирии. Иначе возникает резонный вопрос: что потеряла Россия в Сирии, с которой не связана общей границей? В прошлом году Россия заявила о выводе своих войск из Сирии. Российские войска дислоцировались в сирийских городах Хмеймим и Тартус. Москва также хочет создать вертолетную базу в Эль-Камышлы, что на севере Сирии. И это будет третья постоянная база российских войск в Сирии. Кроме того, российская авиация использует аэродромы в Шайрате и Тиасе. По данным ТАСС, в августе 2016 года в Хмеймиме было размещено более 20 российских военных самолетов (Су-24М, Су-25, Су-30СМ), около 10 вертолетов (Ми-24, Ми-8), разведывательный самолет Ил-20М1, беспилотник и зенитно-ракетный комплекс С-400. Подразделение наемников "Вагнер" тоже российское. Стоит отметить, что в последнее время сведения о российском военном контингенте в Сирии замалчиваются. По сути, Турция не возражает против дислокации российской военной базы в Сирии. Официальная Анкара желает, чтобы Кремль перестал рьяно защищать Башара Асада.

Накануне встречи между Эрдоганом и Путиным стало понятно, что Турция намерена добиваться отступления режима Асада к Идлибу в рамках Сочинской договоренности, прекращения бомбежек Идлиба, приостановления потока сирийских беженцев в Турцию, что возможно только в условиях обеспечения режима прекращения огня. В противном случае официальная Анкара намеревается продолжить военную операцию в Сирии вплоть до отступления сил Асада к наблюдательным пунктам к Идлибе. Кроме того, говорилось о том, что Эрдоган вынесет на повестку встречи с Путиным вопрос использования воздушного пространства и региона, где запрещены авиаперелеты. А российская сторона представила обновленный текст Сочинского соглашения. Кремль попросил предоставить режиму Асада доступ к автомагистралям М-4 и М-5, пролегающим через сирийский Серакиб. В ответ Россия предложила свои услуги по предотвращению притока сирийских беженцев к границам Турции. Помимо этого, Путин призвал обезоружить Сирийскую национальную армию (Свободная сирийская армия), Ахрар-аш-Шам, Фейлак-аль-Шам и бригады Нуреддина аз-Зенги.

Так или иначе, три пункта соглашения, достигнутого по итогам трехчасовой встречи между Эрдоганом и Путиным, дает основание полагать, что вышеупомянутые вопросы были на повестке. Таким образом, 5 марта Турция и Россия договорились о нижеследующем:

- с полуночи 6 марта в Идлибе прекращаются все военные действия;

- Турция и Россия договорились создать коридор безопасности в 6 километров к северу и югу от автомагистрали М-4 в Сирии;

- с 15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Коридор безопасности будет обсужден министрами обороны Турции и России в предстоящие 7 дней.

Трасса М-4, объединяющая Латакию и Алеппо, представляет большую значимость для России, поскольку ныне контролируются ею. Безопасность сухопутной дороги между этими городами представляет для Москвы стратегическую значимость. Однако, несомненно, что основным итогом встречи между Эрдоганом и Путиным стало заключение перемирия в Идлибе.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш выразил надежду на стабильность и продолжительность достигнутого соглашения. США также поприветствовали договоренность между Россией и Турцией, выразив надежду на то, что это послужит снижению напряженности: "США с нетерпением ждут обсуждения деталей развития событий со своим союзником по НАТО Турцией, которая стремится к прочному режиму прекращению огня. Крайне важно сейчас то, какие действия предпримут в самом районе боевых действий Башар Асад и те, кто его поддерживает. Это покажет, будет ли прочный режим прекращения огня достигнут".

Уместно будет отметить, что в ходе операций в Идлибе Турцию поддержали все союзники по НАТО, за исключением США и Греции. Однако после договоренности с Россией позиция США тут же изменилась. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Турция и Сирийская национальная армия пытаются предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе: "Турция ищет миротворческий путь. Обратившись к НАТО и США, Турция запросила помощь, на что президент Дональд Трамп ответил утвердительно". Дж.Джефри выразил готовность США помочь Турции с боеприпасами и оказать гуманитарную помощь. А посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд заявил о рассмотрении его страной вопроса предоставления Турции "Патриотов".

Таким образом, Турция осуществила в Сирии антитеррористические операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", в процессе операция "Весенний щит". В ходе первых двух операций Турции противостояли США и страны Запада. А осуществляя операцию "Весенний щит", Турция натолкнулась на ярое сопротивление России и Ирана. Основной целью Турции является обеспечение в Сирии безопасного коридора протяженностью 32 км, где можно будет разместить 2 миллиона сирийских беженцев. Тем самым официальная Анкара проявляет миротворческую инициативу и, пожалуй, Турция более остальных желает мира Сирии и трудится в этом направлении, не покладая рук.

Так кто же желает блага Сирии - марионеточный режим и кукловоды, те, кто вооружает и обучает террористов РКК/YPG-PYD, или Турция, отстаивающая территориальную целостность Сирии и предоставившая убежище 3,6 миллионам обездоленных сирийцев? Стабильность режима прекращения огня прольет свет на эти вопросы. Во всяком случае, пока в Сирии не слышно грохота канонад...