Эмиграция или Армения без армян - КОММЕНТАРИЙ

Государство трудно представить без его жителей. На демографию и численность населения влияют многие факторы - миграция, депортация, соотношение между числом родившихся и умерших, вынужденное переселение и т.д.

Серьезные политические и социальные потрясения, экономический кризис, военное положение, возникшее в результате оккупационных действий, портят жизнь населению страны, подчас вынуждая покидать насиженные места. И Армения не исключение. Население этой страны стремительно редеет и всему виной вышеназванные факторы. После краха СССР армяне стали массово покидать страну. У армян никогда не было своей исторической родины, поэтому, не привязанные к дому, скитаются они по земле в поисках лучшей жизни. Своей родиной армяне испокон считали место, где им вольготно живется. Это неоспоримый исторический факт, который лишний раз подтверждается событиями последних двух столетий. Достаточно вспомнить расселение царской Россией армян на Кавказе и созданное специально для них государство на исконно азербайджанских землях. И в советское время армяне чаще остальных покидали страну, а ныне, как говорится, сам Бог велел.

Тяжелое социально-экономическое положение приводит к массовому оттоку населения из Армении. Трудоспособные мужчины покидают страну, чтобы заработать на пропитание семьи. Цель нашей статьи - показать негативное влияние оттока трудоспособного населения (в особенности мужчин) на демографическое положение в Армении. В этой связи хотелось бы привести некоторые статистические показатели.

По словам исполнительного представителя Фонда народонаселения ООН в Армении Цовинар Арутюняна, впервые в провинции Лори смертность превысила рождаемость на 90 случаев: "Если не предотвратить этого, через 4-5 лет количество смертей в Армении превысит рождаемость". Одной из причин сложившегося положения является низкая рождаемость в Армении в 90-х годах. В тот период многие армянские семьи не могли дать потомство, что ныне отражается на демографических показателях по стране. Еще одной причиной является нежелание парней создавать семьи. Для демографического баланса не достает 60 тысяч мужчин. Цовинар Арутюнян отмечает, что 80% покинувших страну мужчин репродуктивного возраста. Согласно официальной статистике, 46.5% населения Армении составляют мужчины, 53.5% - женщины. Основной причиной такого дисбаланса считается миграция.

По словам начальника отдела демографии министерства труда и социальных вопросов Армении Артака Маркосяна, страна переживает тяжелые последствия оттока населения репродуктивного возраста: "В 1992-2002 годах рождаемость снизилась на 60 процентов, и это самый высокий показатель среди постсоветских стран. За десять лет рождаемость снизилась с 70 тысяч до 32 тысяч человек. Отсутствие на протяжении 27 лет ммиграционной и демографической стратегии привело к столь плачевному состоянию". По данным Госкомстата Армении за январь 2019 года, численность населения страны составила 2 миллиона 965 тысяч человек, что на 7 600 человек меньше по сравнению с 2017 годом. В 2016 году число новорожденных в Армении составило 40 592 человека, в 2017 - 37 700, а в 2018 году - 36 502.

Дошло до того, что в Армении одинокие женщины прибегают к процедуре искусственного оплодотворения. Директор Fertility center, гинеколог-репродуктолог Эдуард Амбарцумян заявил о том, что в последнее время женщины часто обращаются к ним в связи с этой процедурой. Донор, разумеется, остается неизвестен. А значит, в Армении растет целое поколение, которое не будет знать своего отца. Координатор проекта ООН "Население и развитие" Анна Оганесян отметила, что женщины в Армении ведут как домашние дела, так и вынуждены зарабатывать на хлеб. Международная общественная организация World Vision Armenia осуществила проект "Забота во имя равенства". В ходе проекта стало очевидно, что молодые женщины в Армении не хотят рожать. Одной из причин этого является отношение к женщине как к второсортному человеку.

Социолог Асмик Геворгян отметила, что гендерный вопрос является злободневной проблемой Армении: "Неподобающее поведение, неправильное воспитание превращает людей в гендерных инвалидов и препятствуют развитию страны. "92% женщин, позвонивших на нашу "Горячую линию", заявляли, что хотят покончить с собой из-за гендерных проблем". По ее словам, эмиграция обернется снижением численности населения страны на 80 тысяч человек. Согласно статистическому анализу Фонда народонаселения ООН, селективные аборты в ближайшем будущем приведут к нарушению гендерного баланса в Армении и созданию общества одиноких мужчин. Асмик Геворгян отметила, что 56,9% армянских женщин боятся выходить замуж, а 45,5% не имеют детей. В то же время по словам армянского эксперта по коммуникациям Ануш Беглоян, в местных СМИ 86% информации посвящены мужчинам и лишь 10% - женщинам. Среди экспертов мужчин в 8 раз больше, чем женщин.

По данным министерства внутренних дел Армении, в стране возросли случаи бытового насилия. В первые шесть месяцев 2018 года жертвами бытового насилия стали 9 женщин. В том же году проводилось расследование 519 аналогичных случаев. В мае 2019 года 2 женщины погибли в результате бытового насилия. Отметим, что эмигрировавшие в Европу армяне выдают себя за азербайджанцев. Сотрудники миграционной службы Германии сообщили газете Vormser Zeitung о попытках граждан Армении получить убежище в Германии под азербайджанскими фамилиями.

В связи с многочисленными социальными, политическими и экономическими проблемами, а также плачевной ситуацией в военной сфере, многие армяне, особенно мужчины, вынуждены эмигрировать из страны. Не сумевшие достичь желаемого возвращаются на Родину с различными заболеваниями. По словам главы представительства Международной организации по миграции в Армении Илоны Терминасян, среди лиц, вернувшихся в страну, зачастую диагностируется СПИД.

С 18 по 27 октября 2020 года в Армении пройдет перепись населения. Вряд ли результаты этого социального действа воодушевят армян. Очевидно, что предложенная Пашиняном "Стратегия 2050" вылетит в трубу.

Население - главное достояние, атрибут государства. Не исключено, что плачевная демографическая ситуация негативно отразится на армянской армии. Чьей будет Армения, превратившаяся в моноэтническое государство? С представителями какого этноса будут вступать в брак армянские женщины? Совершенная армянами агрессия и этнические чистки дорого обойдутся Армении. Уже видны проблески этой проблемы. Как Армения будет защищать свои границы, какими силами, если уже сейчас не в состоянии обеспечить безопасность своих границ с Турцией и Ираном?

Армения доживет до 2050 года, но останутся ли в этой стране армяне?