Эльхан Шахиноглу: Кто он Касым-Жомарт Токаев? - СТАТЬЯ

9 июня в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. Информационное агентство Report представляет статью азербайджанского политического аналитика, руководителя Центра Политических Исследований "Атлас" Эльхана Шахиноглу в связи с предстоящими выборами:

Сегодня Казахстан является одной из приковывающих к себе внимание стран, где начался процесс мирного транзита власти. Спустя 30 лет пребывания у власти,в марте этого года Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев добровольно сложил с себя полномочия президента страны.

По Конституции Казахстана Спикер Верхней Палаты Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Главы государства на оставшийся срок. По истечении трех недель К.Токаев объявил о проведении внеочередных всенародных выборов президента страны. Экспертные кругиначали бурно обсуждать, кто же станет следующим руководителем страны. На внеочередном съезде Председатель правящей партии Казахстана Н.Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру Касым-ЖомартаТокаева на пост Президента страны, сказав: «Считаю его самым достойным на сегодняшний день кандидатом на высшую должность в стране. Касым-Жомарт Кемелевич с первых дней Независимости работал рядом со мной на самых разных ответственных участках».

Давайте же проанализируем зачем проводить внеочередные выборы и кто он –Касым-Жомарт Токаев?

Почему выборы были назначены на 9 июня? Во-первых, это нужно было, чтобы оформить легитимность власти нового президента путем всенародного вотума доверия.Во-вторых, тем самым будет обеспечена внутренняя стабильность, определенность. Это все дает основания для дальнейшего социально-экономического развития страны, продолжения намеченных социально-экономических реформ и политических преобразований в условиях нестабильной мировой политики.На мой взгляд, действующий президент принял правильное решение, объявив проведение внеочередных выборов. Время не ждет. Как любому политику, который претендует на высшую должность в стране, он как никто другой больше всех заинтересован в проведении прозрачных, законных выборов нового президента страны.В третьих, за год до очередных президентских выборов дискуссии могли перейти в ненужное для Казахстана русло и могли быть использованы разными силами в не лучшую сторону. Для Казахстана главное продолжение стабильности и развития, поэтому действующий президент К.Токаев принял правильное решение, рассеяв период ожиданий и неопределенности.

Сегодня официально зарегистрировано семь кандидатов. Для проведения мониторинга, зарегистрировано большое число международных наблюдателей. Кроме того, наблюдается электоральная активность и предвыборная конкуренция в Казахстане. Впервые за долгие годы, в выборах принимает участие кандидат от оппозиции. Все это означает, что действующий президент и кандидат от правящей партии всецело выступает за честные и прозрачные выборы. В целом, ожидается, что будут интересные выборы, поскольку в них участвуют много кандидатов.Но открыто надо сказать, что фаворитом предстоящих выборов является действующий президент Касым-Жомарт Токаев, о чем осознают и его оппоненты.

Касым-Жомарт Токаев – опытный политик и дипломат, владеет несколькими иностранными языками, узнаваем среди мировой политической элиты.Он стоял у истоков формирования внешней политики Казахстана и проводил ее. Он именно тот политик, который будет продолжать политический и экономический курс страны. К.Токаеву относятся как к серьезному, последовательному политику и он принимается всеми большими государствами, включая Россию, Китай, США и ЕС. К.Токаев профессионал в вопросах внешней политики,однако в качестве президента ему необходимо будет решать социально-экономические задачи.Он уже был премьер-министром Казахстана в сложный период конца 90-х годов и показал себя как вполне владеющего социально-экономической ситуацией страны. В период его премьерства, показатели Казахстана демонстрировали небывалый по сей день рост.

За годы независимости Казахстан добился хороших результатов в социально-экономическом развитии. Теперь, основной задачей является обеспечение социальной поддержки населению, проведение социально ориентированной политики. Перед новым президентом Казахстана будет стоять задача решить эти вопросы.Страна открыта инвестициям. Те западные компании, которые уже длительное время находятся в Казахстане и занимаются производством, довольны результатами. От этого сотрудничества зарабатывает, как Казахстан, так и международные партнеры. Казахстан в инвестиционном плане - одна из привлекательных стран в регионе. Казахстан всегда отличала политическая стабильность и была привлекательна для иностранных инвесторов.Политика Нур-Султана направлена на решение многих региональных и мировых проблем. Например, переговоры по разрешению такого глобального конфликта, как сирийский, длительное время ведутся именно в Нур-Султане. Казахстан выбран в качестве площадки благодаря сбалансированной и многовекторной внешней политике.

Токаев – кандидат, который знает всю политическую, экономическую, социальную систему страны. Поэтому, он понимает и принимает политический и экономический груз ответственности перед народом Казахстана в случае его избрания вторым президентом. Он ответственный, последовательный руководитель, не запятнанный скандалами и не находящийся во влиянии олигархических кругов.Достаточно имеется информации о его порядочности, внутренней культуре и интеллектуальных возможностях.

Азербайджан и Казахстан являются экономическими лидерами своих регионов.За последние годы показатели двустороннего торгового оборота стали предметом особой гордости двух стран. Политические отношения же между Азербайджаном и Казахстаном всегда находились на очень высоком уровне. У двух стран по всем международным и региональным проблемам схожие позиции. Казахстан поддерживает территориальную целостность Азербайджана, что высоко цениться в политических и общественных кругах Азербайджана.

Немаловажным является и развитие транспортно-логистической инфраструктуры двух стран, что способствует более тесному сотрудничеству наших стран и быть транзитными хабами на перетоке товаров из Европы в Азию и обратно.

В целом в Азербайджане уверены, что при новом президенте Казахстана отношения между двумя странами будут такими же, какими были при президентстве Нурсултана Назарбаева.