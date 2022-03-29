Экстрим от российского депутата - имперские амбиции

Живущие в России с мечтами об империи и советской эпохе наиболее проявляют себя, когда ситуация становится напряженной.

Живущие в России с мечтами об империи и советской эпохе наиболее проявляют себя, когда ситуация становится напряженной.

Раньше эта роль отводилась Владимиру Жириновскому. Выяснилось, что он выражал мнение тех, кто еще не оправился от "имперской болезни" и “великорусского шовинизма” в этой стране. Не исключено, что Жириновский представлял и некоторые официальные круги в России. Иными словами, он был индикатором отношения российских властей к тому или иному государству.

Российские официальные средства пропаганды, включая телеканалы, вновь предоставляют площадку подобным идеологам. Война в Украине дала возможность подобным личностям продемонстрировать весь свой "потенциал". Те, кто спит и просыпается с мечтой о Советской и Российской империях, до сих пор не могут смириться с тем, что царской России нет уже более ста лет, а СССР развалился 31 год назад. Они списаны в архив истории и возврата нет. Поэтому подобное поведение реакционных мыслителей есть не что иное, как попытка воскресить умершего.

27 марта заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы РФ, экономист и публицист Михаил Делягин выступил в программе "60 минут" на канале "Россия 1" с речью, нарушающей все нормы против проводящих независимую политику постсоветских государств, которое может привести к конфронтации. В программе, ведущими которой были Ольга Скабеева и Евгений Попов, депутат оправдывал военные действия России в Украине и призвал включить Украину в состав России. Не ограничившись этим, депутат Госдумы также развернул кампанию против Польши, которая опасается действий России в Украине. Он заявил, что Варшава продолжает стягивать войска к польско-российской границе. Он также дал "совет" о том, какие шаги должна предпринять Россия в сложившейся ситуации: "Вполне вероятно, что Польша попытается напасть на Беларусь самостоятельно, а не в составе НАТО. Граница Беларуси, по сути, является границей России. Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Карабахе и не отошел с новых позиций. Американские сателлиты ведут такую агрессивную политику, и это надо предотвратить". Депутат выступил с неуважением к союзу Азербайджана и России, проигнорировал российско-турецкие отношения, и потеряв чувство стыда прибег к политической спекуляции, назвав Азербайджан "турецким прокси, который мы называем государством". Всему миру известно, что Азербайджан и Турция - это два государства, основанные одним этносом. Международному сообществу известно, что между двумя странами подписана и утверждена Шушинская декларация, которая уже является юридическим актом. Стоит ли тогда Делягину выступать в роли клоуна?!

Депутат Госдумы и далее продолжал демонстрировать политическую аморальность: "Азербайджан сейчас представляет реальную угрозу, он должен быть жестко наказан. Зачем нам нужна нефтяная промышленность Азербайджана?! Нефтяная промышленность Азербайджана очень уязвима. Если люди не понимают слов, то мы должны объяснить это на деле. Если нет, то нас не будет. Вы понимаете?! Вот в чем вопрос".



Этим заявлением Делягин открыто угрожает Азербайджану. Он призывает к бомбардировке Азербайджана, также как были бомбардированы мирные города в Украине. Такова реальность российской политики. При иных обстоятельствах Россия могла бы быть более демократическим государством. Не бывшие советские республики, не Европейский Союз, не НАТО, не США, а политики вроде Делягина, общественные деятели, телеканалы и СМИ, которые не в состоянии отказаться от имперских иллюзий и шовинизма, волокут Россию в неопределенное будущее.

Делягин и ему подобные представители партии войны, считающие агрессию политикой, вторгающиеся в суверенные государства и убивающие детей, стариков и женщин, все еще находятся в тупике.

Благодаря таким "делягиным" азербайджанские земли были оккупированы со стороны Армении, при непосредственном участии советского 366-го мотострелкового полка был совершен Ходжалинский геноцид.

Так что в какой бы стране мира ни пролилась кровь с участием России, в этом преступлении есть и рука Делягина и ему подобных, которые видят кровопролитие как единственный способ выживания своего государства.

Но отказавшись от всех имперских притязаний, Россия могла бы стать великой, более демократичной и сильной. Делягины, Жириновские и иже с ними предают интересы России своим аморальным политическим поведением и пропагандой. И условия для этого создают, в первую очередь, средства массовой информации.

Ведущая российского телевидения Ольга Скабеева позиционирует себя как политик: “Молдова и Грузия к санкциям против нас не присоединились. Представьте себе, Грузия! Но Азербайджан... Мы должны заняться этим. Возможно, сейчас не время, но мы должны будем!”.

Доводим до сведения Скабеевой, что Азербайджан не заявлял о присоединении к каким-либо санкциям против России. А Украине оказывает гуманитарную помощь. Официальный Баку, как и другие союзники России, признает территориальную целостность Украины.

Такая непоследовательность высказываний ведущей дает основание говорить о том, что российские средства массовой информации не являются независимыми.

Отметим, что по кабельному телевидению в Азербайджане вещают российские новостные каналы “Россия 1”, “РТР”, “НТВ”, “РенТВ”, “РБК” и другие. Эти телеканалы и раньше выступали против Азербайджана. При этом граждане Азербайджана ежемесячно платят абонентскую плату за их просмотры. В чем логика трансляции на территории Азербайджана средств массовой информации, ведущих пропаганду против нашего государства?

Одним из средств российской пропаганды в Азербайджане является бакинский филиал информационного агентства «Спутник». Главный редактор «Спутника», созданного в ноябре 2014 года на базе международного отдела российского агентства РИА Новости, Маргарита Симонян, наряду с тем, что пропагандирует так называемый геноцид армян, является одним из активных членов армянской диаспоры в России. Ранее из «Спутника» были уволены несколько журналистов, являвшихся гражданами Азербайджана, из-за того, что они занимали справедливую и объективную позицию. Одним из них является Метин Яшароглы. Он был уволен за критику оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана. «Спутник» продолжает свою пропаганду против Азербайджана. Новым руководителем его представительства в Азербайджане назначен Виталий Денисов. Ранее В.Денисов возглавлял местное бюро «Спутника» в так называемой Республике Южная Осетия в Грузии. Согласно информации, распространяющейся в социальных сетях, он связан с российскими спецслужбами. С этой точки зрения его назначение в Азербайджан в такой момент считается провокацией. Отметим, что В.Денисов является одним из близких кадров Маргариты Симоньян . Напомним, что глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Эд Ройс ранее выразил обеспокоенность по поводу Russia Today и «Спутника», возглавляемых М.Симонян. Он подчеркнул, что своими успехами эти медиа-структуры обязаны поддержке российских спецслужб. Кстати, до начала нынешних событий в Украине М.Симонян была изгнана из США. Представительство же Russia Today в США попало под запрет.