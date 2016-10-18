Эксперты: Затягивание решения проблемы терроризма в Ираке связано со столкновением интересов игроков - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Все страны занимают одну и ту же позицию в отношении "Исламского государства" (ИГ) в Ираке - уничтожение, но здесь сталкиваются интересы различных игроков, в частности, США, Турции, Ирака, Ирана, заявили эксперты, комментируя начало крупномасштабной операции по взятию Мосула, удерживаемого силами террористической группировки ИГ.

Пока неясно, кому будет принадлежать завершающая операцию победа под Мосулом, заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов. "Пока много вопросов и предположений, однако пока это не свершилось, балом правит глава правительства министр Хайдар Аль-Абади пока еще де-юре не распавшейся страны", - отметил эксперт.

Политолог выразил мнение, что ясной конфигурации игроков на сегодня пока нет, так как все игроки, вовлеченные в этот проект, имеют друг к другу претензии, и "каждый играл на свою цель".

Т.Аббасов указал, что на данный момент, в случае успеха разворачивания операции по освобождению Мосула, разрозненные силы террористических группировок могут взять курс в направлении сирийского города Дейр аз-Зор с целью воссоединения с остатками террористических сил для перегруппировки.

"Сейчас главная задача заключается в том, чтобы вытеснить террористические группировки из выгодных позиций, обратиться в бегство и не дать им перегруппировать силы с тем, чтобы навести порядок в этом взрывоопасном регионе", - отметил эксперт.

Комментируя вопрос взаимосвязи начала операции под Мосулом и президентскими выборами в США, политолог отметил, что не склонен считать подобную связь логичной.

"Возможно кто-то на это работает, возможно некоторые силы обставляют этот процесс таким образом, чтобы это было взаимобусловленным, но мне кажется, есть региональные силы, которые давным-давно уже отвернулись от США, несерьезно воспринимают вашингтоновский диктат в этих вопросах, учитывая то обстоятельство, что американцы тоже наломали очень много дров, совершили много непростительных ошибок в этой партии. Муссировать их роль, отдавать им такое предпочтение - это несерьезно", - сказал Т.Аббасов.

По его мнению, операция по взятию Мосула закончится значительно раньше 8 ноября, когда произойдут президентские выборы в США.

"Я не думаю, что новая администрация сразу возьмет быка за рога и сможет создать отличительно новый порядок на Ближнем Востоке. Американцы буксуют со своей политикой в этом регионе, в частности, на палестино-израильском, сирийском и иракском треках у них ничего не получается, хотя они декларируют высокие цели", - добавил он.

В свою очередь военный эксперт, обозреватель издания "Свободная пресса" Антон Мардасов подчеркнул, что наступление на Мосул - пятое или шестое по счету, однако в этот раз все серьезно.

По его словам, иракская армия с формированиями двигается с юга, с базы аль-Каяра.

"При этом на западе остается второстепенное направление для путей отхода беженцев на территорию Сирии. Это мериканские аналитики признают, что второстепенные тропки остаются на границе Сирии и Ирака, а есть еще разветвленная сеть туннелей, которую "Исламское государство" активно использует в своих целях и где могут храниться боеприпасы", - подчеркнул А.Мардасов.

Говоря о численности участников сухопутной операции, эксперт указал, что называются разные цифры.

"Минимальное число подразделений, которые наступают с юга - 60 тыс. с севера - 30 тыс. Но это только скромные подсчеты, по некоторым данным в операции участвует около 160 тыс. человек", - сказал он.

По словам эксперта, американцы не скрывают, что операция будет проходить в несколько этапов.

"Первая фаза заключается в том, чтобы охватить Мосул в некое кольцо и даже может создать некие дороги для вывода тех же беженцев", - сказал он.

А.Мардасов подчеркнул, что в Мосуле, в отличие от восточного Алеппо, замкнута только группировка "Исламское государство", к которому все страны занимают одну и только одну позицию - уничтожение боевиков, но там встречаются интересы различных игроков, в частности, США, Турции, Ирака, Ирана.

По его мнению, стороны пока не понимают, что делать после взятия Мосула: "Пока ничего ясного не становится и более того, Ирак, как любят на Западе говорить, представляет из себя "серую зону", но на самом деле страна стала "черной дырой", где ряд территорий разбиты на те анклавы, которые контролируются теми или иными силами".

Говоря о сроках, А.Мардасов выразил мнение, что вся операция, если она будет развиваться, как сейчас развивается, явно должна перевалить за 8 ноября.

"Но я не исключаю, что к 8 ноября будут продемонстрированы ряд успехов, заявлены о ликвидациях тех или иных одиозных командиров, продемонстрирован флаг на каких-то важных кварталах, где будет найдено производство химоружия ИГ - не факт, что эти кварталы будут контролироваться иракскими силами, но такое возможно", - сказал он.