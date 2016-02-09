​Эксперты: Запуск спутника Северной Кореей вызывает рост напряженности в регионе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня КНДР озабочена тем, чтобы совершенствовать свою ракетную мощь, считают эксперты, комментируя запуск спутника Северной Кореей 7 февраля.

"Я думаю, войны как не было, так и не будет, потому что, в принципе, ее не допустят такие региональные страны, как Россия, Китай, Япония. Да и Южная Корея тоже не очень-то хочет войны вместе со своими братьями и сестрами", - заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

Он отметил, что Северная Корея продолжает совершенствовать свои технологии и хочет обладать полным циклом этих видов вооружений, к тому же его космическим сегментом. "Поэтому западное сообщество, а также Япония и Южная Корея, остро не желает в основном подобных разработок", - сказал эксперт.

По его словам, разработка ракетных технологий - это вопрос не только престижа для Пхеньяна, но и вопрос самозащиты, активной самообороны. "Эта страна переживает острые экономические проблемы, социальные неурядицы, но тем не менее имеющийся потенциал большей частью направляется на военные разработки с тем, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств, форс-мажора или военно-боевых действий страна смогла бы себя защитить", - подчеркнул политолог.

Говоря о самом спутнике, эксперт подчеркнул, что он по своим техническим параметрам не совсем соответствует общепринятым стандартам, так как его вес не превышает 200 кг. "Средний вес нормальных спутников приближается к отметке 800-1000 кг. Получается, что это был, скорее всего, какой-то пилотный, тестовый запуск", - сказал он.

Т.Аббасов выразил мнение, что с другой стороны, сегодня официальный Пхеньян озабочен тем, чтобы совершенствовать свою ракетную мощь: "Северным корейцам все равно, что нести на ракетах, какой груз - ядерную боеголовку, разрушительной мощи боеголовку или все-таки спутник. Для них наиболее спасительной программой развития, активной самообороной как раз и является усовершенствование ракетных технологий, чтобы ракеты были надежными, чтобы у них были солидные дальности полетов, и чтобы при случае необходимости смогли наносить ощутимые удары по возможным противникам".

В свою очередь российский эксперт международной организации "Lifeboat Foundation" Владимир Хрусталев отметил, что последствием запуска КНДР спутника станет очередной виток напряженности. "Ну, и пропихивание американской ПРО в регион", - добавил он.

Говоря о технической стороне запуска, эксперт указал, что, судя по всему, в плане местной программы космических ракет-носителей - это успех. "Относительно же функциональности спутника - это выяснится в ближайшем будущем", - подчеркнул В.Хрусталев.

Эксперт подтвердил, что официальный Пхеньян запустил именно спутник. "Если что-то вышло на орбиту и вращается вокруг Земли и имеет искусственное происхождение - это искусственный спутник Земли. В физическом смысле", - сказал он.

По мнению В.Хрусталева, в случае, если брать более узкое техническое определение, то оснований сомневаться в официальной версии Пхеньяна нет.