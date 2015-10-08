​Эксперты: Россия посредством запуска ракет c Каспийского моря послала четкий сигнал - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Россия посредством запуска ракет из акватории Каспийского моря послала четкий сигнал силам, которые не учитывают ее интересы в регионе Ближнего Востока, считают эксперты.

Напомним, что 7 октября корабельная ударная группа ВМФ России нанесла удар крылатыми ракетами из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии. Стрельба была проведена корабельными комплексами высокоточного оружия "Калибр НК".

"Военно-политические элиты (мировые - ред.) отреагировали крайне негативно, а некоторые даже очень нервно: американские конгрессмены вызвали на ковер собственных разведчиков, а Генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно и, на мой взгляд, не по делу заявил, что "НАТО может и готова защитить всех союзников, включая Турцию, от любых угроз", - заявил Report главный эксперт Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексей Синицын.

А.Синицын напомнил, что статус Каспия до сих не определен, его водной поверхностью могут пользоваться ВМФ всех пяти прибрежных стран.

"Но самое важное, что руководство стран было не только предупреждено Москвой о предстоящей атаке, а она, наверняка, была полностью согласована с ними в контексте, как самого пуска, так и маршрута полета, во всяком случае, до сирийских границ. Поэтому власти прикаспийских стран и не проявили никакого беспокойства по поводу российского военного демарша", - указал эксперт.

По его словам, Запад не собирается хранить молчание после применения Россией высокоточного оружия на дальнее расстояние.

Он также напомнил, что не один год США и Россия обвиняли друг друга в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Американский Госдеп ежегодно пенял Москве на то, что она давно производит и испытывает крылатые ракеты дальностью от 500 до 5500 км. Российский МИД эти обвинения яростно опровергал и громко высказывал свои "глубокие опасения" по поводу планов США разместить на базах ПРО в Румынии и Польше установки вертикального пуска ракет, способных запускать крылатые американские "Томагавки". Формально сейчас никакие договоры Москва не нарушала", - подчеркнул А.Синицын.

Аналитик отметил, что в текстах ДРСМД речь идет о крылатых ракетах или ударных беспилотных аппаратах, к которым американцы пытаются приравнять свои ракеты "Tomahawk", только наземного базирования, а не морского.

"США сами выводили ударные средства морского и воздушного базирования из договора о ракетах средней и малой дальности. Теперь придраться к русским будет крайне затруднительно – они же использовали корабельные комплексы высокоточного оружия, а, значит, из международного правового поля не выходили", - сказал эксперт.

Грузинский эксперт по Ближнему Востоку, иранист Василий Папава считает, что вовлеченность Москвы в сирийский конфликт обусловлена несколькими основными стратегическими целями.

"Это сохранить свое присутствие в регионе, бросить вызов американской гегемонии на мировой арене и помочь режиму президента Сирии Башара Асада в борьбе с радикалами-исламистами, которые считаются злейшими врагами России", - заявил Report эксперт.

По его словам, с учетом того факта, что у берегов Сирии уже дежурят корабли ВМФ России, то запуск ракет по целям ИГИЛ с Каспийского моря служит нескольким целям, в том числе и демонстрации мощи и возможности ВМС РФ, способных с дальних расстояний поражать вражеские объекты, а также послать четкий сигнал тем силам, которые не учитывают интересы России в регионе.

"Одним словом, РФ показало всему миру, что если переступить "красную черту", то действия Москвы будут "адекватно пропорциональными" тем угрозам и вызовам, которые напрямую задевают и угрожают ее "национальным и геостратегическим" интересам", - резюмировал В.Папава.