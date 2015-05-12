Эксперты: За 20 лет посредники ничего не добились в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - МНЕНИЕ

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Благодаря подписанию Бишкекского договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией перестали гибнуть люди на линии фронта, заявил Report политолог Андрей Епифанцев, комментируя результаты подписания договора в Бишкеке 21 год назад о прекращении огня в армяно-азербайджанском конфликте.

"Бишкекский договор на самом деле выполнил свою задачу. Альтернативы прекращения войны, боевых действий просто не было", - заявил А.Епифанцев.

По его словам, целью этого договора стало достижение прекращения огня и данная цель была достигнута.

"Хорошо или плохо, но мы видим, что не во всем соблюдается режим прекращения огня, но в целом договор сработал и был успешен. Самое главное, что перестали гибнуть люди и появилась возможность попытаться решить вопрос мирным образом", - подчеркнул политолог.

По словам А.Епифанцева, на сегодня никаких перспектив решения нагорно-карабахского конфликта нет: "Все варианты, все возможности, включая самые фантастические, перебраны".

Он отметил, что Южный Кавказ оказался на периферии международного внимания.

"Он не настолько важен миру, как Украина, как то, что сейчас происходит в Сирии и в Ираке, то, что сейчас происходит с иранской проблемой".

Эксперт выразил сомнение, что Запад и Россия начнут продавливать какое-либо решение относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде подчеркнул, что за истекшие два с лишним десятилетия, прошедших после вступления в силу режима прекращения огня, ситуация не только на линии фронта, но и в целом в рамках переговорного процесса заметно ухудшилась.

"Это обстоятельство, кстати, должно серьезно настораживать как сопредседателей МГ ОБСЕ, так и соседей по региону, и, вообще, всех тех, кто занимается региональной безопасностью", - сказал он, добавив, что деятельность сопредседателей как посредников за все годы переговорного процесса не оправдала себя.

"Заигрывание со страной-агрессором и всяческое ублажение является составной частью плана по сохранению статуса-кво в переговорном процессе на долгие годы", - отметил И.Велизаде.

"Несмотря на призывы к его изменению, никто, кроме Азербайджана, не предпринимает реальных шагов в направлении его изменения. В этих условиях режим перемирия давно уже превратился в чисто условную договоренность по ненарушению конфигурации самой линии фронта. Потому что многократное нарушение его в течение дня стало обыденным явлением, свидетельствующим о том, что война продолжается, правда методы ее изменились. Это позиционная война, которая играет роль фона для сложных политических процессов, связанных с урегулированием", - сказал эксперт.

Наряду с этим он выразил надежду, что меняющиеся интересы крупных игроков приведут к тому, что статус-кво им будет настолько невыгодным, а в случае с Россией, настолько накладным, что другого выхода, кроме как принудить Армению начать процесс деоккупации азербайджанских земель у них не останется.

"Лимит уступок и возможностей заигрывания с Ереваном таким образом оказывается исчерпанным, остается надеяться лишь на фактор силы, как способ оказать реальное воздействие на поведение агрессора", - резюмировал политолог.