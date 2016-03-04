​Эксперты: Визит Рогозина показал высокий уровень экономических связей Азербайджана и России - МНЕНИЕ

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Визит вице-премьера России Дмитрия Рогозина связан с документальным оформлением сотрудничества, которое могло обговариваться в ходе недавних телефонных разговоров между президентами Азербайджана и России, считают эксперты, комментируя визиты российских вице-премьера Дмитрия Рогозина и заместителя министра иностранных дел Григория Карасина в Баку.

Как заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, по его мнению, распространенная в СМИ информация о том, что Азербайджан якобы отказывается покупать российское вооружение, не соответствует действительности. "На стадии его осуществления Азербайджан не может отказываться от поставок российского оружия, тем более, что они необходимы для нужд азербайджанской армии", - подчеркнул эксперт.

В качестве одной из причин визита российского вице-премьера И.Велизаде назвал документальное оформление сотрудничества, которое могло обговариваться в ходе недавних телефонных разговоров президентов Азербайджана и России.

Говоря о визите российского замминистра иностранных дел Григория Карасина в Баку, политолог отметил, что, скорее всего, готовится какое-то рамочное соглашение России с Азербайджаном, предусматривающее активизацию сотрудничества по целому ряду направлений.

"Его визит также можно увязать с подготовкой встречи в трехстороннем формате - Азербайджан, Иран, Россия", - выразил мнение И.Велизаде.

Напомнив о недавнем визите Г.Карасина в Иран, он указал, что возможно согласование повестки встречи министров иностранных дел трех стран, где будут подниматься вопросы сотрудничества.

Политолог особо отметил, что Григорий Карасин еще известен как специалист по конфликтам в российской дипломатической среде.

"Он очень известный переговорщик. Я не исключаю, что во время переговоров замминистра с руководством Азербайджана будут обсуждаться вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе определенные и конкретные предложения по решению", - сказал он.

В свою очередь российский политический аналитик Олег Кузнецов также указал на "дружественный и очень доброжелательный тон риторики на переговорах и последовавших по их итогам официальных комментариев и заявлений".

"Хотя слов, сказанных во время открытой для прессы части переговоров, вполне достаточно для того, чтобы понять, что внешнеполитические пертурбации вокруг Сирии, борьба с пресловутым ИГ и кризисом в российско-турецких отношениях никак не отразились на российско-азербайджанском экономическом сотрудничестве", - подчеркнул он.

По его словам, вице-премьер во время своего визита в Баку не затрагивал политических вопросов и был сосредоточен исключительно на вопросах экономики, как и положено сопредседателю межправительственной российско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

О.Кузнецов подчеркнул, что визит Д.Рогозина еще раз показал, что экономические связи Азербайджана и России находятся на самом высоком уровне.

"Ваша страна стремится расширять торговое сотрудничество с Россией, что вполне очевидно и закономерно в условиях глобального экономического кризиса", - сказал он.

Он также указал, что Азербайджан примкнул к российско-иранскому экономическому партнерству, обеспечивая логистику товаропотоков между этими двумя странами. "Заказ на поставку в вашу страну 17 тыс. железнодорожных вагонов и цистерн с "Уралвагонзавода", а не только танков и бронемашин, которые также производит это предприятие, свидетельствует о том, что Азербайджан всерьез решил стать оператором грузоперевозок на южном отрезке транснационального транспортного коридора "Север-Юг" и зарабатывать на логистике серьезные средства, ставя конкретные и реальные вопросы экономического партнерства выше призрачных политических идеалов или даже стереотипов", - добавил он.