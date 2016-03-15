Эксперты: Получение Азербайджаном статуса партнера по диалогу в ШОС - выгодно и целесообразно - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан принял правильное и выгодное решение, получив статус партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) с точки зрения диверсификации экономики и реализации транзитного потенциала, заявили эксперты.

"Азербайджан давно обратился в ШОС с заявкой на статус наблюдателя. Речь пока о полноправном членстве не идет. Первичная реакция основных государств была очень позитивной, поскольку Азербайджан позиционирует себя в качестве дееспособного очень маневренного субъекта права, и его экономическая политика как раз таки заключает в себе очень активную интеграционную составляющую", - заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

Он напомнил, что Китай намерен реализовать проект Великий Шелковый путь, посредством которого намерен доставлять грузы в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

"В данном случае, необходимо учитывать, что между восточным и западным берегами Каспийского моря уже налажена четкая паромная связь. Есть возможности осуществлять эти проекты, и они более полезны на трассе между Европой и Азией. Европа сейчас свой пик, как центр ведущего экономического значения, хотя и не утратила, но тем не менее прошла. Сейчас активно развивается азиатский регион, который превращается в новый геоэкономический полюс. Там погоду делают, конечно, Китай, Южная Корея, потом дальше идут Индонезия, Малайзия", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Азербайджан всегда вел прагматичную, взвешенную политику относительно присоединения к тем или иным блокам, в том числе и к ЕС, руководствуясь не политической, а экономической выгодой.

"Азербайджану, который сегодня имеет семь или восемь объемных пакетов экономического взаимодействия с ведущими странами ЕС, жаловаться грех, что нет интеграции в европейское пространство. Наоборот, интегрировано в европейское экономическое сообщество, к примеру, с такими странами сотрудничает как Австрия, Италия, Франция, Великобритания", - сказал Т.Аббасов.

По его мнению, Азербайджан не собирается связывать себя обязательствами геополитического толка.

Политолог также указал, что есть страны, которые также заинтересованы в присоединении к ШОС и развитии взаимодействия с его членами.

"Иран, как наш сосед, является активным сторонником развития этой организации. Пакистан испытывает очень острое желание стать членом ШОС. Азербайджан скорее всего воспользуется очень удачной и успешной конъюнктурой в экономическом будущем и может даже через несколько лет станет полноправным членом ШОС", - добавил эксперт.

Политолог в целом считает, что международное экономическое сообщество и экономическая элита знает Азербайджан, как страну, нацеленную на развитие деловых связей, партнерство с другими странами, "присматривание" к другим экономическим блокам и желание добиться еще большего через партнерство, деловые связи и контакты с такими странами, как Китай, Россия, Казахстан, Турция, Иран.

"ШОС - это организация, у которой большое будущее", - отметил эксперт, добавив, что, по его мнению, Азербайджан принял очень правильное решение.

В свою очередь, российский эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин выразил мнение, что ШОС для Азербайджана мог бы стать важным звеном восточного направления внешней политики.

"Практически все страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана, Пакистан, Индия, КНР, Монголия намерены взаимодействовать в рамках структуры. Сейчас Иран также планирует активизировать свое участие в работе союза", - отметил он.

По его словам, в этом контексте для Азербайджана в рамках стратегии диверсификации экономики, реализации транзитного потенциала будет целесообразно стать частью этого общего пространства, чтобы иметь возможность координировать проекты ШОС с региональными инициативами, такими как "Север-Юг", тем более связка Китай-Центральная Азия-Россия-Иран естественным образом географически соприкасается с Азербайджаном и его транзитными мощностями.

"Подключение Баку к ШОС создаст серьезную базу для общего правового и инфраструктурного пространства в Евразии", - подытожил С.Притчин.