Эксперты: Весомые лидерские качества президента Азербайджана укрепили доверие к стране на международной арене

Cтратегия национальной обороны и модернизация всех ветвей ВС Азербайджана является приоритетом деятельности президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Report заявил американский политолог, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс.

Минул год со дня переизбрания Ильхама Алиева на пост Президента Азербайджана. Он всегда придавал и продолжит придавать внимание развитию армии, ее укреплению, военно-техническому оснащению не только по причине наличия нерешенности проблем территориальной целостности в Нагорном Карабахе, но и с учетом того, что сильная армия является фактором независимости государства и проведения ею независимой политики не только в региональном контексте, но и в мировом масштабе.

"Оперативные действия и весомые лидерские качества в вопросе сохранения территориальной целостности Азербайджана укрепили доверие среди союзников страны и ее западных партнеров", - подчеркнул П.Тейс.

По его мнению, модернизация и укрепление ВС сделали Азербайджан "надежным партнером НАТО".

Американский политолог, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс Оперативные действия и весомые лидерские качества в вопросе сохранения территориальной целостности Азербайджана укрепили доверие среди союзников страны и ее западных партнеров.

"Сильные и хорошо подготовленные Вооруженные силы Азербайджана будут сдерживать врага ВС Армении, которая постоянно нарушают режим прекращения огня, так как более тридцати лет суверенная территория Азербайджана оккупирована и грабится армянской стороной, сможет устранить широкомасштабное военное вторжение из Армении и поддержать проекты экономического развития и национально-региональной инфраструктуры Азербайджана", - резюмировал американский эксперт.

"Линия руководства Азербайджана на укрепление вооруженных сил отмечается постоянством на протяжении уже многих лет. Взятый с середины 2000-х годов курс на масштабную модернизацию азербайджанской армии позволил многого добиться за эти годы", - заявил Report российский военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, на сегодняшний день, как по чисто количественным показателям, так и по оснащенности различными современными вооружениями, азербайджанская армия, без сомнения, занимает лидирующее положение среди государств Южного Кавказа.

Он указал, что несмотря на тот факт, что падение мировых цен на энергоносители в 2014-2016 годах и привело к серьезному сокращению оборонного бюджета по сравнению с пиковыми показателями, Азербайджан все равно поддерживает достаточно высокий уровень военных расходов, что позволяет и далее продолжать закупки новых и модернизацию имеющихся вооружений.

Наряду с этим глава государства всегда уделял большое значение социальной защищенности ветеранов карабахской войны, а также семьям, потерявшим своих родных в те военные годы.

Напомним, что 19 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций. Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность республики, погибших и признанных пропавшими без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

По мнению азербайджанского военного эксперта Узеира Джафарова, подписание данного указа станет дополнительным импульсом к патриотическому воспитанию в Азербайджане.

"Безусловно, радует нас то, что президент, как верховный главнокомандующий, говорит о том, что и впредь все ветераны войны - не только Великой Отечественной, но и боев в Афганистане и в других государствах - всегда будут находиться под опекой государства и государство всегда будет заботиться о них", - отметил эксперт.

Он также добавил, что президент страны держит под контролем квартирные проблемы семей шехидов, их здоровье, а также их другие социальные проблемы.

"Государство уделяет должное внимание тем слоям нашего общества, которые имеют на это право. Это люди, которые прошли войну, это семьи сограждан, которые сложили головы за безопасность Азербайджана, за его территориальную целостность. Государство таким образом должно заботиться о своих защитниках, думаю, что на этом не будут останавливаться", - указал эксперт.