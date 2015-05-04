​Эксперты: Транскаспийский газопровод надо реализовывать с учетом интересов всех сторон - МНЕНИЕ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Проект Транскаспийского газопровода, позволяющего транспортировать туркменский газ в Европу через Азербайджан, должен реализовываться с учетом интересом всех с целью исключения политической нестабильности, считают эксперты, комментируя заявление вице-председателя Еврокомиссии по вопросам энергетики Мароша Шефчовича об ожиданиях поставок туркменского газа в 2019 году.

"Все многолетние разговоры на тему туркменского газа для Евросоюза, действительно, приближаются к фазе практической реализации", - заявил Report председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

По его словам, главным катализатором реализации этого проекта стали события в Украине, а также желание Запада отказаться от российского газа в максимально возможной степени.

"Выгода такого варианта для Европы на данный момент не совсем очевидна, так как обход нестабильной украинской зоны вполне может повлечь за собой появление новых зон нестабильности, в частности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - подчеркнул эксперт.

По его словам, нельзя также скидывать со счетов, что европейское направление для туркменского газа не является единственным, и сырье идет в Китай, Афганистан, Индию, Пакистан.

"У всех этих стран есть свои серьёзные экономические интересы, которые не предусматривают перенацеливания туркменских потоков, которые далеко не безграничны, в сторону ЕС. Отсюда, одним из наиболее приемлемых и стабильных вариантов является учёт интересов всех стран региона, связанных с Туркменистаном стратегическими договорённостями в сфере экономики", - подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что появление новых маршрутов для диверсификации транспортировки и поставок сырья выгодно Азербайджану, однако все эти выгоды могут быть нивелированы, если новые маршруты не будут подкреплены фактором политической стабильности.

Наряду с этим он указал, что у Турции, нацеленной и на Южный газовый коридор, и на Турецкий поток, одновременно, могут возникнуть проблемы: "Брюссель вполне может смешать для себя все эти каналы в одну струю и в итоге выставить предельно низкую цену на получаемый с территории Турции выходной продукт".

"Транскаспийский газопровод вполне может стать основой безопасности огромного региона, если в нём будут учтены интересы всех без исключения сторон", - резюмировал он.

В свою очередь руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что Транскаспийский газопровод пока является лишь вероятным проектом, но "пока РФ и Иран не одобрят его, сдвинуть его будет трудно".

По его словам, низкие мировые цены на сырье не способствуют успеху проекта.

"Его не хотят ни в Москве, ни в Тегеране не только из-за того, что появится конкурентный поток газа, но и сами инициаторы проекта могут понести убытки, если только ЕС не вложится основательно. Однако планы ЕС и его реальное участие, а заодно - позиция незаинтересованных сторон - это вещи разные. Но Москва может устраниться, если увидит отказ ЕС от "войны санкций"", - подчеркнул глава центра.

Эксперт Константин Калачев указал, что "уже есть политическое решение, что Туркменистан станет частью проекта TANAP. Это огорчительная для России новость, но я не вижу у России возможностей всерьез влиять на Туркменистан".

Он отметил, что подобный проект поддержала и Турция: "Турция вполне предсказуемо хочет усидеть на всех стульях сразу".

Однако, наряду с этим, К.Калачев подчеркнул, что проект долгое время откладывался в сторону по причине ряда проблем.

"Проект, призванный обеспечить доставку туркменского газа через Каспий, через так называемый Южный коридор, включающий Азербайджан и Турцию, буксовал годы из-за политических, экологических и финансовых проблем и неопределенностей", - сказал эксперт.

Он выразил мнение, что Россия может создать препятствия в реализации проекта посредством оказания давления на Азербайджан. "Ждите обещаний по скорейшему разрешению карабахской проблемы. Собственно, Лавров уже нечто подобное говорил", - отметил политолог.