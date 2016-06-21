​Эксперт: Кремль понял, что бесконечно продолжать ситуацию "ни мира, ни войны" не получится - МНЕНИЕ

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Крупномасштабные военные маневры, проводимые азербайджанской армией вблизи линии фронта, в любой момент могут перерасти в наступление, считают эксперты, комментируя итоги трехсторонней встречи президентов Азербайджана, Армении и России в Санкт-Петербурге в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"По итогам встречи есть официальные комментарии министерства иностранных дел Азербайджана и отдельно главы МИД республики, выраженное в позитивном русле. Наряду с этим глава МИД РФ Лавров косвенно указал на определенные подвижки, в частности, подчеркнув, что стороны договорились изменить динамику переговорного процесса", - заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, в последнее время официальный Баку часто указывал и акцентировал внимание на обсуждении конкретных вопросов в рамках переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахаского конфликта - это деоккупация азербайджанских территорий и возвращение беженцев.

"Все другие темы, обсуждаемые сторонами конфликта, должны быть увязаны с ними, то есть вопросы безопасности, укрепления режима перемирия, укрепление мер доверия должны быть увязаны с темой деоккупации. Если будет инициирована деоккупация, то будут возвращаться беженцы, будет положено начало поэтапного плана урегулирования конфликта, будет действовать режим перемирия, будет соблюдаться он, будет действовать система безопасности", - подчеркнул эксперт.

"Естественно, деоккупация и возвращение беженцев должны происходить в условиях серьезного наблюдения за этими процессами", - сказал И.Велизаде.

Политолог указал, что армянская сторона постоянно акцентирует внимание на вопросе введения дополнительных наблюдателей и на вопросе укрепления перемирия, не говоря о том, что все должно быть реализовано с учетом всех мер, в том числе и деоккупации и возвращения беженцев.

"Оптимизм присутствует в самом факте встречи и наличии конкретных вопросов для обсуждения. На ситуацию будем смотреть по мере ее развития. Мы все равно ничего не теряем в случае провала переговоров, наши Вооруженные силы сейчас проводят военные учения в прифронтовой зоне, и в любой момент мы можем ответить на деструктивную позицию армян", - резюмировал И.Велизаде.

В свою очередь российский политический аналитик Олег Кузнецов отметил, что как таковых итогов встречи в Санкт-Петербурге нет, если рассматривать их с точки зрения дипломатического протокола.

Однако, продолжил аналитик, есть определенные политико-психологические итоги и саму эту встречу Азербайджан может записать себе в актив.

По его словам, Москва и Ереван молча "проглотили" факт крупномасштабных военных маневров, проводимых сейчас азербайджанской армией вблизи линии фронта, которые в любой момент могли и могут перерасти в наступление.

"Даже если претензии к Баку и возникали, то они остались за стенами зала для переговоров. Баку наглядно продемонстрировал свою готовность решить конфликт военным путем, выступал на переговорах с позиции силы. Если в Вене Азербайджану диктовали условия, то в Санкт-Петербурге он сам диктовал их. Ни Ереван, ни Москва явно не были готовы к такому демаршу официального Баку, волю которого в отстаивании своих требований сломить не удалось. Баку решился открыто бросить вызов своему могущественному северному соседу, открыто заявив, что более не намерен играть роль "мальчика для битья", и готов отвечать угрозой на угрозу, ударом на удар", - сказал аналитик.

О.Кузнецов выразил мнение, что Баку таким образом создал новую военно-политическую реальность, продемонстрировав, что далее не будет воспринимать намеки и угрозы со стороны Москвы.

"Во-вторых, Кремль как модератор переговоров явно понял, что бесконечно продолжать явно троцкистскую ситуацию "ни мира, ни войны" у него далее не получится. Отсутствие результатов переговоров в Санкт-Петербурге еще раз со всей наглядностью показало патовость ситуации для России. Использовать дипломатию как искусство, бесконечно замалчивать проблему до тех пор, пока она не разрешится сама, уже невозможно. Кремль окончательно утратил инициативу в нагорно-карабахском урегулировании, не предложив ничего нового, что равносильно поражению", - считает он.

По его словам, надежды Москвы на "замораживание" конфликта провалились из-за непреклонной воли политического руководства Азербайджана.

Российский аналитик отметил, что у процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет никаких реальных перспектив, это становится все более и более очевидным от встречи к встрече президентов Азербайджана и Армении, проводимых при посредничестве тех или иных политических сил и лидеров.

"Речь может идти только об освобождении армянами оккупированных земель в той или иной форме – или по собственной инициативе, или под силовым давлением, или в результате войны. Политическое руководство Азербайджана проведением широкомасштабных военных маневров накануне и во время встречи президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге явно дало понять, что готово к любому из трех указанных выше сценариев", - резюмировал политический аналитик.