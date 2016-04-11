​Эксперты: Обострение в зоне карабахского конфликта указывает на необходимость решения этой проблемы более комплексно - МНЕНИЕ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт является чисто политическим конфликтом, и в регионе политические факторы довлеют над экономическими, заявили эксперты, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана, в ходе которой обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Трехсторонний формат отношений характеризуется, скорее всего, взаимодействием в целом ряде направлений. Среди приоритетных направлений следует, конечно же, выделить реализацию проекта мультимодального транспортного коридора "Север-Юг", который включает в себя, кроме железных дорог, еще и прямое автомобильное сообщение между Ираном через Азербайджан в Россию, а также косвенное морское сообщение", - заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, сам проект мультимодального маршрута может считаться локомотивом трехсторонних отношений.

Коснувшись политического взаимодействия стран, обсуждаемого в ходе встречи министров, политолог подчеркнул, что в данном случае была широко охвачена тема взаимодействия в рамках каспийского сотрудничества.

"Трехсторонний формат в данном случае может подстегнуть и способствовать форсированному принятию общей точки зрения по окончательному статусу Каспийского моря", - сказал он.

По мнению эксперта, большое значение в рамках трехстороннего формата приобретает региональное сотрудничество. "Россия, в частности, заинтересована в экономическом развитии Северного Кавказа, в том числе и республики Дагестан, которая прилегает к Азербайджану. Азербайджан заинтересован в развитии приграничного сотрудничества как с Россией, так и с Ираном", - подчеркнул И.Велизаде.

Он отметил, что от тесного формата сотрудничества между Азербайджаном, Россией и Ираном выиграют и другие, в частности, Пакистан и Индия, которые заинтересованы в поставках своих товаров через Иран и Азербайджан на юг России.

"Россия в свою очередь заинтересована в диверсификации отношений со странами Персидского залива, странами Индийского океана", - сказал политолог.

Говоря об экономическом факторе в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, он отметил, что данный фактор может сказаться положительно на разрешении конфликта. "В то же время надо учитывать, что нагорно-карабахский конфликт является чисто политическим конфликтом. В основе его лежат необоснованные претензии Армении к Азербайджану, воинственный сепаратизм и прочее", - указал И.Велизаде.

По его мнению, Россия хочет видеть в регионе принципиально иную ситуацию, чем сегодня, как в плане экономики, так и в плане политики. Он подчеркнул, что речь идет о том, что в настоящее время влияние на экономику в регионе в значительной степени оказывает политика, в частности, военно-политическая ситуация.

"Превалирование политических факторов сохранится при такой ситуации. Если изменится кардинально ситуация и найдутся институциональные основы решения нагорно-карабахской проблемы, тогда ситуация может измениться. Пока такого по факту нет", - резюмировал азербайджанский эксперт.

В свою очередь российский политолог Павел Клачков отметил, что сама ситуация обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта указывает на необходимость решения этой проблемы более комплексно, так как на данный момент в регион вовлечены интересы глобальных сил и блоков.

"Понятно, что здесь важен принцип комплексности, потому что и политика, и энергетика, и безопасность, и транспорт, и даже может быть культура, все эти направления были затронуты на этой встрече. В каком контексте решать проблему этого обострения - вот за что мне кажется идет борьба на уровне международного сообщества", - указал П.Клачков.

По его словам, никто не снимает ответственности с России за то, что происходит по периметру ее границы. "Поэтому тот же Лавров рассматривает в контексте подключения таких структур, в которые Азербайджан не входит, такие как Евразийский союз, ОДКБ", - подчеркнул эксперт.

Он выразил неудовлетворение работой ОДКБ, акцентировав внимание на том, что эта структура, которая по идее, должна обеспечить безопасность, должна действовать более эффективно и более активно. "Для этого надо пересмотреть принципы деятельности структуры, потому что на сегодняшний день такого серьезного влияния ОДКБ пока еще не имеет", - сказал он.

Говоря о непосредственном участии официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахской проблемы, политолог отметил, что Россия уже сегодня ведет очень важное дипломатическое наступление, так как к вопросу урегулирования подключен уже глава правительства России Дмитрий Медведев.

По мнению эксперта, стороны конфликта "должны где-то встретиться и утрясти все это, выработать новый подход, хотя бы достигнуть каких-то временных компромиссов..."

Он отметил, что для реализации ряда проектов - экономического, транспортного, энергетического - с участием трех стран - Азербайджана, Ирана и России - в регионе должна сохраняться стабильность, так как без нее проекты не будут работать. "Должен быть здравый смысл и экономический расчет", - сказал он.

"Я склоняюсь к реализму и считаю, что если удастся победить экономическому расчету, чтобы было выгодно всем сторонам в условиях мира, чтобы ситуация порождала выгоды как можно для большего количества участников, игроков, народов. Я считаю, что Россия не может быть убрана из региона, и надо реализовать крупные геоэкономические проекты, вовлекая туда для консультаций как можно большее количество участников", - подытожил П.Клачков.