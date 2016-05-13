​Эксперты о предстоящей встрече президентов: Имитация переговорного процесса Азербайджан не устраивает

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана и Армении будут обсуждать вопросы усиления режима прекращения огня на предстоящей встрече в Вене, считают эксперты.

"Лично мне представляется, что никакого прогресса в переговорах ожидать не приходится, особенно если встреча состоится под эгидой Минской группы ОБСЕ. Как показывает история, ни одна из таких встреч протокольного характера никаких позитивных результатов не давала, наоборот, после каждой такой встречи обстановка на линии фронта в Нагорном Карабахе регулярно обострялась по вине армянской стороны", - заявил Report российский политический аналитик Олег Кузнецов.

По его мнению, на кардинальный успех встречи рассчитывать не приходится.

"Складывается впечатление, что Баку пытаются навязать переговоры, чтобы тем самым дать Еревану передышку еще в несколько дней. Как говорят в футболе, "тактика мелкого фола", чтобы сорвать результативную атаку соперника. Ничего конструктивного МГ ОБСЕ предложить не сможет, будут только общие разговоры", - считает эксперт.

По словам О.Кузнецова, как показывает история, Армения всегда накануне переговоров идет на обострение военной ситуации и делает это преднамеренно.

"Обстрел территории Нахчыванской АР - ярчайшее тому подтверждение. Ереван пытается создать новую реальность: дескать, мы откажемся от обстрелов территории Нахчывана, если на нас не будут больше нападать в Карабахе. Вот и весь смысл этих действий. Ереван намерено идет на эскалацию напряженности, чтобы потом иметь возможность возвратиться на прежний ее уровень и тем самым ничего не менять еще какое-то время", - указал политический аналитик.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев подчеркнул, что судя по тому, что было объявлено министерством иностранных дел России, в повестку предстоящей встречи будут включены вопросы о том, как усилить режим прекращения огня, снизить военные риски, договориться об укреплении конкретных мер доверия.

Эксперт акцентировал внимание на двух элементах встречи. "Первое: в официальных заявлениях о прорабатываемой встрече делается акцент на высокую роль Минской группы и ОБСЕ в переговорах об урегулировании конфликта. По крайней мере, это свидетельствует о том, что отказываться от этого механизма члены Минской группы не собираются. Второе: участие в предполагаемой встрече не сопредседателей, а министров иностранных дел России, США и Франции задает высокий политический уровень консультаций. Естественно, что ожидается высокое представительство также азербайджанской и армянской сторон", - отметил Н.Силаев.

Азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде напомнил, что азербайджанская сторона настаивала на том, чтобы любая встреча учитывала прежде всего интересы Азербайджана.

"Имитация переговорного процесса нас не устраивает. Беря за основу этот компонент, я думаю, что сопредседатели предложили такую повестку, которая Азербайджан в той или иной степени может устраивать. В частности, там могут обговариваться практические вопросы, связанные с возможностью деоккупации азербайджанских территорий и возвращения беженцев", - сказал он.

Политолог предположил, что на встрече сторонам будут предложены условия, подразумевающие укрепление режима прекращения огня и создание условий для невозобновления военных действий.

"В то же время не думаю, что Азербайджан будет на сегодняшний день обсуждать эти вопросы с практической точки зрения без привязки с другими вопросами - деоккупация и возвращение беженцев. Если эти вопросы не будут обсуждаться на этой встрече, то Азербайджан не будет обсуждать какие-либо вопросы по укреплению режима перемирия", - сказал И.Велизаде.