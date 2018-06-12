Эксперты о встрече Трампа и Ким Чен Ына - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Результат от встречи лидеров США и КНДР можно ожидать только тогда, когда произойдет денуклеризация Северной Кореи.

Об этом Report, комментируя прошедшую сегодня в Сингапуре встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына сказал политолог Расим Мусабеков.

"Что-либо определенного в отношении этих людей утверждать крайне сложно. Трамп к примеру, через Twitter может взять и объявить войну той же самой КНДР. Результат встречи может быть только в случае денуклеризации Северной Кореи. Но на сколько я понимаю, ни ракеты свои, ни ядерные устройства Ким сдавать не намерен. Все, о чем они говорили - фантастическая встреча, не фантастическая - все это просто слова"-, утверждает эксперт.

Встречу лидеров США и Северной Кореи ждали во всем мире, но особая значимость она имеет для обеих полюсов полуострова. По словам политолога, доцента Университета Регионоведения Хангуг, Южной Кореи Ровшана Ибрагимова, на юге полуострова с этими переговорами связывают большие надежды.

"Лидеры двух стран изъявили политическую волю для дальнейшего решения проблемы. Это перемирие очень нужно Северной Корее, но безусловно, США также заинтересованы в стабилизации ситуации в данном регионе. Что касается Южной Кореи, здесь очень пристально следят за развитием событий. Южная Корея надеется на успех переговоров, после чего обе части полуострова смогут наладить коммуникационные связи, заложенные еще в начале 2000-х",- отметил Р. Ибрагимов.

По мнению политолога Тофига Аббасова, сегодняшняя встреча - это историческое событие для США, "которые на протяжении 50-ти лет не могли решить Северокорейскую проблему, ни силовым образом, ни дипломатией". При этом, несмотря на то, что весь мир так восторженно воспринял встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, Вашингтон в лице Трампа преследует далеко не безобидные цели: "Можно сказать, что Дональд Трамп прорвал Северокорейскую дамбу. Я думаю, что этим положено начало уничтожения Северной Кореи, как государственного образования".

Эксперт отмечает, что американская политика не привыкла отказываться от своих целей, в данном случае поставленной еще в середине прошлого века, "когда США фактически проиграли в войне за Корейский полуостров".

"Северокорейский режим для официального Вашингтона является незаконным. Им важно на корню решить эту проблему. Северная Корея является союзником России и плацдармом для Китая, поэтому США путем денуклеризации и объединения Корейского полуострова под флагом Юга ставят целью лишить своих конкурентов пространства для маневра. Помощь, которую анонсировал Трамп Северу, будет на словах очень внушительной. Но не в интересах США предоставить такую помощь, чтобы Северная Корея зацвела",- считает Т. Аббасов.