Эксперты: Резолюция Европарламента по Турции является ангажированным решением - МНЕНИЕ

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Резолюция Европарламента (ЕП) является ангажированным решением, направленным, в первую очередь, на попытку торможения процесса принятия Турции в состав ЕС, считают эксперты, комментируя резолюцию ЕП с призывом ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество.

"Данное решение не принесет серьезного негатива для Турции в итоге, но является нежелательным и ударяет по двусторонним турецко-европейским отношениям. Могу сказать, что ничего серьезного и сверхординарного по сути не произошло. Принятие такого решения юридической силы не имеет и на процесс вступления Турции в ЕС не повлияет. Отношения ЕС-Турция продолжаются, просто, считаю, что временно приостановлено обсуждение тех или иных пунктов договоренности", - заявил Report турецкий политолог, профессор Экономико-технологического университета в Анкаре Тогрул Исмаил.

Он выразил мнение, что особой реакции со стороны Турции ожидать не следует.

"Никто в Европе не собирается выбрасывать Турцию из переговорного процесса", - добавил он.

Говоря о заявлении Анкары о возможном вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, политолог отметил, что турецкое руководство таким образом дает понять, что ЕС - не единственная альтернатива и Анкара может сотрудничать и с другими структурами, пользуясь своим правом суверенитета. "Быть членом ШОС не означает отказ Турции от политики евроинтеграции и отношений с ЕС", - добавил он.

По его словам, ЕС конкретно в этом вопросе действовала как "государство, которое исходило из своих политических амбиций".

В свою очередь Ильгар Велизаде выразил мысль, что резолюция является ангажированным решением, которое направленно, в первую очередь, на застопоривание процесса принятия Турции в состав ЕС.

По его словам, в последние годы со стороны Турции и ЕС были сделаны серьезные шаги в этом направлении - было принято решение об отмене визового режима со стороны ЕС.

"Политические и влиятельные круги в Европе, не заинтересованные в этом процессе, искали любую возможность, любой повод, чтобы застопорить этот процесс. В то же время текущие события показывают, что Турция, активно борющаяся с терроризмом, региональными вызовами, сегодня оказалась фактически один на один с угрозами. Реального содействия со стороны ЕС не оказывается", - сказал эксперт.

"Вероятнее всего, Турция сегодня возьмет паузу в переговорах с ЕС. Естественно, будут пересмотрены отношения с ЕС по целому ряду направлений, в частности, в вопросе беженцев. Скорее всего, Турция выставит более жесткие условия перед ЕС по этому поводу", - добавил И.Велизаде.