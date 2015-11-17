​Эксперты: Ничего, кроме единодушного осуждения терроризма, саммит G20 породить не может - МНЕНИЕ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Формат саммита G20 не предназначен для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, и никаких серьезных результатов в этом направлении саммит не принес", - заявили эксперты, комментируя итоги саммита G20, прошедшего в турецкой Анталье.

"Саммит "двадцатки", увы, не дал ожидаемых результатов, связанных с поиском рецептов для преодоления глобального кризиса. Дело даже не в том, что в ход большого мероприятия внесли коррективы тревожные события во французской столице. Причиной фальстарта уже не первый раз становится формальный подход мировых лидеров к насущным проблемам мировой повестки", - заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

Он выразил уверенность, что лидеры развитых государств, и, прежде всего, семерки, которая после событий в Украине решила дисквалифицировать Россию из высшего дивизиона, не испытывают никакого желания сконцентрироваться на тех вопросах, нерешенность которых усугубляет и без того тревожное состояние мира.

По его словам, на последних саммитах "двадцатки" выработался своеобразный режим автономного вещания, когда каждый говорит о своем, не слыша и не придавая значения тревогам и ожиданиям коллег. "И в этом смысле встреча в верхах в Анталье не стала исключением", - добавил политолог.

Говоря о конкретных итогах саммита, Т.Аббасов указал на внимание участников саммита к сирийскому вопросу, вокруг которого состоялись консультации.

"Так, по словам Лорана Фабиуса, который заменил президента Олланда в виду известных событий, некий план по компромиссному выводу арабской страны из тисков военно-политического коллапса принят. Насколько стороны, принявшие план, будут верны данным предварительным обязательствам, покажут уже ближайшие дни. Однако, учитывая, что обстановка в Сирии крайне запутанная и сложная, и что на всех участках боевых действий сосредоточено немереное количество оружия и боеприпасов, трудно представляется, что ситуацию можно будет взять под контроль, а далее договориться о планах на прекращение огня и проведение первичных выборов органов самоуправления", - резюмировал он.

В свою очередь российский эксперт-востоковед Евгений Бахревский отметил, что серьезных итогов у "двадцатки" не может быть. "По-моему, её смысл только в дополнительной возможности некоего диалога между лидерами", - указал политолог.

По его словам, G20 - это формат, придуманный в ходе экономического кризиса и созданный для решения этих проблем. "Но и их она решать не в состоянии. Тем более вопросы безопасности - вообще не их формат. Ничего, кроме единодушного осуждения "терроризма" они породить не могут", - добавил эксперт.

Председатель Экспертного совета ФПНИ "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в свою очередь подчеркнул, что саммит в Турции проходит на фоне непрерывной мировой дестабилизации, в этом его особенность.

"Встречу будут вспоминать потом просто, как одно из многих технических мероприятий на этом пути. Главное, что вынесут для себя лидеры стран из двусторонних встреч - это максимально возможное уточнение позиций по ключевым вопросам", - сказал он.

Он выразил мнение, что в целом, встреча в Анталье не принесла ничего судьбоносного, как не приносит ни одна из встреч в этом формате. "Естественно, борьба с терроризмом, коррупцией и глобальной авиабезопасностью – очень важные сами по себе проблемы, однако никаких практических решений по ним нет и не будет", - заявил Г.Трофимчук.

Председатель указал, что некоторые наблюдатели надеялись, что после парижских терактов повестка дня может быть кардинально пересмотрена, и на первый план выйдут задачи формирования антитеррористических коалиций. "Но этого, естественно, не произошло", - сказал он.

Комментируя о теме пресечения финансирования международного терроризма, Г.Трофимчук сказал, что это просто правильные слова, так как никто не сомневается, что среди двадцати ведущих стран мира обязательно имеются те, кто этой деятельностью занимается на практике. "Так как бедные страны терроризм финансировать не могут", - отметил председатель совета.

"Поэтому всё будет идти, как шло. Глобальная и региональная безопасность будут расшатываться и дальше", - подытожил эксперт.