​Эксперты: Нефть подорожает

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Нефтяные цены упали почти на 5% после саммита в Дохе, когда страны-производители нефти не смогли достичь договоренности. Как передает Report, инвесторы не ожидают резкого падения цен на нефть, так как еще до саммита на фоне заявлений Саудовской Аравии было ясно, что положительного исхода саммита в Дохе ждать не стоит. Торговые операции крупных фондов, торгующих нефтяными фьючерсами, свидетельствуют, что в условиях нынешней конъюнктуры нефть не подешевеет ниже 40 долларов/баррель. Это дает основание полагать, что любая негативная новость на нефтяном рынке не сможет серьезно повлиять на цены на нефть. Инвесторы задействованы в направлении роста цен на нефть до 45-50 долларов/баррель. Забастовка работников нефтяной промышленности в Кувейте накануне встречи в Дохе, вследствие которой добыча неожиданно упала на 60%, свидетельствует, что цены сохранятся в диапазоне 40-50 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report считает, что нефтяные цены предположительно начнут падать до 30 долларов/баррель, начиная с III квартала этого года. Положительные показатели экономики Китая, снижение данных по безработице в США до минимального за 73 года уровня приведут к продолжению некоторое время положительных тенденций на глобальных мировых рынках. Единственным событием, способным серьезно повлиять на мировую экономику является решение Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки. В случае роста ключевой ставки в июне на глобальных мировых рынках прогнозируется негативный тренд.