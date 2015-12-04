​Эксперты: Наибольшую выгоду от нового транспортного консорциума получит Азербайджан - МНЕНИЕ

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В регионе Южного Кавказа больше всего от нового транспортного альянса выиграет Азербайджан, считают эксперты, комментируя перспективы создания консорциума с участием крупных транспортно-логистических операторов Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии в Стамбуле с целью транспортировки грузов из Китая в Европу.

"Транзит всегда выгоден, т.к. за каждую тонну груза страна получает прямые и косвенные доходы в виде сервисных услуг - расходы на горючее, питание, проживание", - заявил экономист, директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

По его словам, в данном случае возможность заработать в регионе получил именно Азербайджан, поступления же Грузии останутся на прежнем уровне.

Экономист отметил, что Казахстан ранее осуществлял грузоперевозки в Турцию через Россию по той причине, что там были более приемлемые условия транспортировки. Сейчас же, после того, как Россия закрыла проезд через Северный Кавказ, для транспортировки грузов выбран альтернативный маршрут.

"Согласно новому постановлению, Азербайджан снизил на 20% тарифы для сухопутного транзита, а также на 20% - тарифы на услуги ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" по маршруту Баку-Актау. Согласно данным Программы TRACECA, ежегодно из Турции в направлении Казахстана направляется около 200 тысяч грузовиков, из которых лишь 30 тысяч проходило через Азербайджан, остальные - Грузию и Россию", - подчеркнул эксперт.

Однако И.Шабан отметил, что снижение тарифов не гарантирует привлечения всего транзитного грузопотока в полном объеме через азербайджанский сегмент коридора: "Так, от Алят до Беюк-Кесик до сих пор еще не полностью построена четырехполосная автомобильная дорога. И на сегодня это - главная проблема. С другой стороны, логистическая система Азербайджана не способна в настоящее время охватить весь грузопоток".

Эксперт также отметил значимость в решении данной проблемы строящейся железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: "Если бы этот проект был уже реализован, то Азербайджан заработал бы на нем сотни миллионов долларов. При активизации турецкой стороны данный проект может быть реализован за полгода".

В свою очередь, российский эксперт Константин Калачев указал, что в новом консорциуме каждая сторона преследует собственные интересы. По его словам, в России многие считали, что Китай, как стратегический союзник, все свои интересы развернет в сторону России, и где-то даже пожертвует собственными интересами ради партнеров.

"Китай прагматичен и ничем жертвовать не собирается. Там политика не носит эмоционального характера, во главе угла не абстрактные геополитические модели, а вполне реальные экономические выгоды", - подчеркнул эксперт.

Казахстанский политолог, кандидат политических наук Талгат Калиев выразил мнение, что решение о создании транспортного консорциума весьма точно отражает лозунг властей "Сначала экономика, затем политика".

"Казахстан никогда не руководствуется во внешнеэкономических вопросах рисковыми политическими мотивами. Напротив, перманентные сложности во взаимоотношениях наших союзников не должны отражаться на нашей последовательной позиции. Что касается экономической состоятельности этого коридора, то для Казахстана, лишенного выхода к морю, вопрос диверсификации транспортных маршрутов всегда имел актуальность", - отметил эксперт.