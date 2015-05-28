​Эксперты о визите главы МИД Азербайджана в Россию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия сегодня ведут политический торг в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, считают политологи, комментируя итоги недавнего визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Москву.

"Согласование политических и экономических интересов сторон является необходимым условием поступательного движения в сторону решения общих вопросов. У каждой стороны свои интересы", - заявил российский политолог Константин Калачев.

По его словам, на данный момент Азербайджан и Россия ведут своего рода торг и "ждать односторонних решений не приходится".

Как отмечает Report, в свою очередь азербайджанский политолог Габиль Гусейнли расценивает итоги визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Москву прорывными.

"Есть очень положительные результаты. Во-первых, российский МИД объявил приоритетным направлением внешней политики вопрос решения нагорно-карабахского конфликта.

Во-вторых, думаю, Россия согласилась с позицией Азербайджана о том, что без решения этого конфликта не будет обсуждаться вопрос о вступлении республики в Евразийский экономический союз, а также в Таможенный союз", - сказал он.

По его словам, Россия сегодня полна решимости урегулировать нагорно-карабахский конфликт, и решение конфликта будет протекать в рамках Минской группы ОБСЕ, но основная тяжесть по урегулированию ляжет на плечи самой российской стороны.

Комментируя вопрос отношений Азербайджан с Западом, эксперт подчеркнул, что каждая страна, в том числе и Азербайджан, преследует свои национальные стратегические интересы.

"Азербайджан давно требует от западного мира решения этого конфликта, однако западные страны проявляют двойные стандарты в отношении урегулирования конфликта и ничего не сделали за эти годы. Решение нагорно-карабахского вопроса не нарушает связи и отношения Азербайджана с Западом. Азербайджан ни разу не объявлял об отказе от западных ценностей. Республика всегда проводила и проводит сегодня сдержанную, сбалансированную и прагматичную политику", - подчеркнул Г.Гусейнли.