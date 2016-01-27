Эксперты: Обсуждения в ПАСЕ могут способствовать активизации поиска путей для нагорно-карабахского урегулирования - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Вынесение на обсуждение на сессии ПАСЕ двух докладов касательно нагорно-карабахского вопроса способствует активизации поиска путей для мирного решения конфликта, считают эксперты.

"Эти две резолюции для Азербайджана имеют весьма важное значение, поскольку в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию уже которое время ощущается серьезный простой. Активизация обсуждений этих вопросов на данном фоне воспринимается как позитивный шаг", - заявил Report политолог Ильгар Велизаде. Он подчеркнул, что вынесение на обсуждение на сессии ПАСЕ двух важных вопросов, несомненно, могло бы способствовать активизации поиска путей для мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, в первой резолюции "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных районах Азербайджана" акцент был сделан на факт оккупации и рост насилия на оккупированных территориях. "Оккупация же является нарушением целого ряда международных норм и принципов. Если бы резолюция была принята, она бы могла повлиять на сам переговорный процесс и обратить внимание международного сообщества, самих сопредседателей на необходимость более оперативного решения проблемы", - отметил эксперт.

Говоря о второй резолюции, политолог подчеркнул, что доклад обращает внимание на проблему ограничения водопользования Арменией. "Противники резолюции под предлогом неполитизации вопроса пытались уклониться от фактов неприкрытого использования водных ресурсов для оказания прямого давления на Азербайджан", - сказал И.Велизаде, напомнив, что Армения до сих пор уклоняется от подписания международной Конвенции по трансграничным водным ресурсам.

По его словам, за принятие данной резолюции говорят неопровержимые факты и против этих фактов сложно что-то предъявить. Он отметил, что даже самый поверхностный мониторинг может показать наличие проблем, связанных с незаконным отбором вод.

Эксперт выразил мнение, что несмотря на принятие резолюции об агрессии армян, предлагая к обсуждению проекты все новых резолюций, Азербайджан стимулирует обсуждение проблемы в рамках более широкого формата. "Более того, Азербайджан обращает внимание на тот факт, что нерешенность конфликта создает новые риски для безопасности европейского континента", - отметил эксперт, добавив, что благодаря подобным обсуждениям европейцы получают больше объективной информации о конфликте.

В свою очередь российский политический аналитик, кандидат исторических наук Олег Кузнецов считает, что любое принятие официального документа международной организации в пользу Азербайджана при квалификации самого нагорно-карабахского конфликта или его последствий важно для официального Баку, так как создает еще один плацдарм для дипломатических маневров и давления на Ереван с помощью "мягкой силы".

По мнению эксперта, следующим шагом должна стать инициация вопроса о признании действий армянских оккупационных властей вокруг Сарсангского водохранилища экоцидом, то есть массовым уничтожением растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов.

"Поскольку экоцид – это преступление против мира и безопасности человечества, то в основе его уголовно-правовой квалификации лежат нормы международного права. Лично мне такой следующий шаг видится логичным и закономерным", - указал аналитик.

Он отметил, что факт агрессии Армении против Азербайджана признан целым комплексом иных международно-правовых документов, в том числе и резолюцией по ситуации вокруг Сарсангского водохранилища, где присутствуют соответствующие формулировки.

"На мой взгляд, именно эта резолюция важнее для Азербайджана, чем отклоненная. Доклад британского депутата ПАСЕ Роберта Уолтера "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана" содержал, насколько я успел ознакомиться с его смыслом, исключительно политические оценки, а поэтому его одобрение, если бы таковое случилось, имело бы сугубо политический характер без всякого реального продолжения. Принятие ПАСЕ доклада "Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана", подготовленного депутатом Милица Маркович из Боснии и Герцеговины, дает широкий простор для юридической интерпретации его содержания в международных судебных институтах, то есть служит реальным базисом для последующих действий", - считает О.Кузнецов.