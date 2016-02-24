​Эксперты: Башар Асад может скоро уйти в отставку - МНЕНИЕ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Соглашение о прекращении огня в Сирии является промежуточным, ни о каком окончательном урегулировании конфликта нельзя говорить, считают эксперты.

"В будущем в любом случае достижение мира станет плодом, результатом общего воздействия и взаимодействия как минимум двух лагерей, которые предлагают свои варианты, а с другой стороны, имеют возможности для разблокирования кризиса. Мне кажется, что сейчас наступает ответственный момент, когда каждая страна, влиятельная и особенно члены Совета безопасности ООН, должны занять более гибкую позицию с тем, чтобы добиться консенсуса". Об этом заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

Он отметил, что созданы предпосылки для понимания, что сирийский вопрос нельзя решить с оружием в руках, так как многие сирийские города лежат в руинах, а инфраструктура сильно разрушена. "Сирия подверглась физическому коллапсу. Она существует де-юре, а де-факто страны-то и нет, потому что многомиллионная армия беженцев покинула страну", - указал политолог.

Говоря о роли США в урегулировании сирийского конфликта, эксперт подчеркнул, что на сегодня Вашингтон разделяет точку зрения официальной Москвы, выраженной недавно устами президента Владимира Путина. По его словам, скорее всего, для официальных властей США, особенно для Белого дома, это очень важно, поскольку второй срок Барака Обамы подходит к концу.

"И ему наверное было бы важно, чтобы после тех дивидендов, которые он взял на иранском направлении, чтобы в сирийском направлении принесло ему преимущества политического характера. Если говорить точно, то это имиджевые приобретения", - сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что после решения сирийского вопроса на повестку дня выйдут процессы в Ираке.

"Часть Ирака находится под властью ИГИЛ, поэтому этот процесс надо довести до логического конца. Это нужно и международному сообществу, и данному взрывоопасному региону, который уже на протяжении многих лет находится в лихорадочном состоянии, и тем странам, которые физически близки к этому региону", - указал Т.Аббасов.

Комментируя вопрос о проведении парламентских выборов в Сирии в апреле этого года, политолог указал, что они, в первую очередь, должны смягчить атмосферу вокруг будущей сирийской власти, и даже окружения президента Башара Асада.

"Мне кажется, что через какое-то время он сам подаст в отставку, официально объявив об этом. Но это не означает, что с политической сцены Сирии сойдут те силы, которые сегодня непосредственно представляют и поддерживают позицию Башара Асада", - добавил он.

В свою очередь профессор российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что еще в сентябре прошлого года прогнозировал прекращение боевых действий до марта 2016 года. "Активная фаза сирийского конфликта должна закончиться к марту, что обусловлено боевыми действиями и рядом погодных причин, в частности наступлением так называемого периода хамсина. Он не такой жесткий, как в Египте или в той же самой Ливии, но он тоже имеет место быть в Сирии. Это важный погодный фактор", - добавил он.

Наряду с этим политолог подчеркнул, что для соглашения о перемирии сложились определенные политические условия, в том числе и общая готовность большинства политических игроков и прежде всего большинства внешних игроков в сирийском конфликте согласиться с тем, чтобы ограничить масштабы конфронтации.

Эксперт отметил, что ни Саудовская Аравия, ни США, ни тем более Катар, ни Иран, который выходит из состояния международной изоляции, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы превратить гражданскую войну в полноценную войну на Ближнем Востоке.

Еще одним условием соглашения профессор назвал принципиальное признание всеми сторонами определенного набора внутренних участников этого конфликта в качестве неприемлемых для дальнейшего мирного урегулирования.

"Понятно, что ИГИЛ и ан-Нусра в этом списке неприемлемых участников мирного процесса были в любом случае, вопрос заключался в том, кого американцы и саудовцы были готовы туда включать. Тот факт, что количество неприемлемых участников возросло все-таки в разы по сравнению с начальным периодом переговорного процесса, говорит о том, что серьезное понимание новых реалий в Сирии у американцев уже возникло", - сказал Д.Евстафьев.

Профессор НИУ ВШЭ особо отметил, что на сегодня ни на одном из участков сирийского фронта не достигнуто некоего устойчивого положения. "Более того, крайне маловероятно, что до 27 февраля, когда боевые действия на значительной части территории Сирии прекратятся, это устойчивое положение будет достигнуто", - сказал он.

По его словам, сегодня никаких оснований говорить о возможности какого-то долгосрочного мирного урегулирования пока нет.

Говоря о предстоящих в апреле парламентских выборах в Сирии, политолог указал на маловероятность того, что Россия даст возможность Башару Асаду провести этот процесс полностью под его сценарием.

По его мнению, процесс проведения выборов будет интернационализирован, где будут вписываться наряду с интересами России интересы и такой страны, как Иран, которая также внесла свой вклад в стабилизацию режима Асада.

Эксперт не исключил ухода Башара Асада с поста президента на определенном этапе, так как, по его мнению, соглашение о перемирии является промежуточным и носит сравнительно общий характер.