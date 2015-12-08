Эксперты: Армения, творя провокации на линии фронта, пытается избежать предстоящей встречи в верхах - МНЕНИЕ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Армения, усиливая напряженность на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе, намеревается избежать предстоящей встречи в верхах между президентами конфликтующих сторон, считают эксперты.

"Бои на фронте начались и интенсифицировались после того, как было объявлено о предстоящей встрече между президентами Азербайджана и Армении. Это говорит о том, что армянская сторона хотела бы избежать мирных переговоров", - заявил Report политолог Расим Агаев.

Он выразил мнение, что президент Армении желает избежать встречи по нескольким причинам, в том числе и потому, что внутри страны зреет недовольство и колоссальные протестные настроения, не только по поводу референдума об изменении Конституции, но и по той причине, что социальное положение Армении просто плачевно.

"Наряду с этим, Армения сегодня просто не готова сесть за стол мирных переговоров потому, что в подобном случае она не сможет отделаться общими фразами", - сказал политолог.

По мнению Р.Агаева, сегодня на официальный Ереван также оказывается давление со стороны Запада, который в свою очередь обещает Армении всяческие дивиденды в случае сохранения статуса-кво конфликта.

"Многим стало ясно, что вопрос не только в интерпретации карабахского кризиса, речь идет о том, что американцы намерены усилить свое присутствие в регионе и прибрать его к рукам. В подобном случае, Россия может столкнуться с ситуацией, с которой она столкнулась в Украине. А это серьезно меняет геостратегическое положение России, и в дальнейшем противостояние с США может затронуть весь Кавказ", - сказал он.

В свою очередь военный эксперт Узеир Джафаров отметил, что это не первый раз, когда в преддверии важной встречи армяне стремятся испортить общую атмосферу, которая сегодня и так напряжена.

"Армяне стараются еще больше углубить эту напряженность, что выливается в столкновения на линии соприкосновения войск, в провокации и обстрелы", - сказал он.

Эксперт также согласился, что рост напряженности на линии соприкосновения войск на руку властям из-за внутренних неурядиц.

"Мы не должны забывать, что 6 декабря прошел референдум в Армении. Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, армянские власти сейчас пытаются усилить давление на фронте, чтобы показать своим оппонентам, что пока они выдвигают какие-то политические требования, на фронте неспокойно. Это все связано, учитывая тот момент, что президент и министр обороны Армении пришли к власти на фоне карабахской войны", - указал У.Джафаров.

По его словам, все последние шаги официального Еревана были направлены на то, чтобы нагнетать обстановку, от чего страдают сами же армяне.

"Недавно азербайджанские военнослужащие уничтожили можно сказать опорный пункт противника, где были и армянские военнослужащие, и военная техника. Это не только инициатива самой Армении, но и тех стран, которые покровительствуют армянам, которые стремятся показать в регионе свою силу. Но это всегда сопровождается большими неудачами и гибелью служащих ВС Армении", - резюмировал военный эксперт.