​Эксперт: Законопроект о признании Арменией независимости Карабаха слишком опасен и абсурден, чтобы его принять - МНЕНИЕ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Армянская политическая элита понимает, что позиции страны в нагорно-карабахском вопросе резко ослабли, но не понимает что делать, считают эксперты, комментируя законопроект о признании Арменией так называемой "Нагорно-карабахской республики" .

"Вопрос о признании так называемой сепаратистской "НКР" - полумертвый вопрос, который периодически давал о себе знать. Фактически, это такой в общем-то запасной вариант, запасная фишка армянского руководства. Время от времени этим вопросом начинают бравировать, и, как правило, этот момент наступает в то самое время, когда армянская дипломатия оказывается в невыгодном положении, когда она вынужденно отступает", - заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, слабость армянской дипломатии непосредственно связана с военным ударом азербайджанской стороны в начале апреля, который загнал официальный Ереван в глубочайший военно-политический кризис.

Он подчеркнул, что саркисяновская команда уже в который раз "достает из портфеля этот самый уже изношенный и пожелтевший листок под названием "Признание так называемой "НКР", будто бы давая понять, что это признание в состоянии что-либо изменить.

"Все руководство Армении, в том числе и замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, с пеной у рта заявляют, что они вот таким непонятным, нелепым, чудовищным и примитивным образом могут наказать Азербайджан. А что изменится, если они признают его? Никакой выгоды либо преференций Армения от этого не получит, ровным счетом ничего не изменится. Тем более, у армян своя позиция размытая, свои видения неопределенные и туманные. Армяне то признают "НКР", то его не признают", - сказал эксперт.

По его словам, даже если это произойдет, то не повлияет на позицию стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции.

"Это просто слабая надежда армян, какой-то самообман, воображение армянских политиков, которые считают, что это что-то может изменить. Проблема от этого не перестанет существовать. Азербайджан показал, что в состоянии сам решить проблему Нагорного Карабаха", - добавил он.

"Мы наблюдаем полное замешательство в Ереване, когда политическая элита страны в неведении, что ей делать", - считает азербайджанский политолог.

Российский политолог Андрей Епифанцев также выразил сомнение, что Армения примет данный законопроект.

"Будет мощный информационный повод, возможно грозное заявление, возможно принятие закона в формулировке, приближающей признание "НКР" "в случае если…", но не само признание", - написал в Facebook А.Епифанцев.

Он объяснил это тем, что данный законопроект слишком "опасен и абсурден, чтобы его принять".

Он отметил, что переговорные позиции Армении с апреля резко ухудшились. По его мнению, можно говорить о провале парадигмы, успешно работавшей на Ереван и сепаратистов в течение более 20 лет.

По его словам, армянский народ и политическая элита Армении явно встревожены, но при этом демонстрируют разные модели поведения.

"Часть элиты понимает, что позиции страны резко ослабли, но не понимает, что делать. Основная же масса народа не видит этого, продолжает жить в привитой ей иллюзии возможности Армении самой справиться с проблемой Нагорного Карабаха и отвечает в соответствии с ней – усилением давления и угроз, не понимая, что в нынешних условиях за этими угрозами нет реальной силы и их исполнение повлечет за собой еще большее, причем, резкое ослабление переговорной позиции Армении – неудовольствие как Запада, так и России, прекращение Минского процесса, какой-то поворот в сторону Баку, снижение экономических связей, увеличение вероятности нового витка столкновений на границе и так далее. Отсюда и все эти безумные идеи о признании "НКР" и о выходе Армении из переговорного процесса с заменой ее на Нагорный Карабах", - подчеркнул политолог.

По его мнению, подобные настроения в какой-то степени сейчас выгодны и политической элите, поскольку в период неопределенности дают ей возможность пригрозить не столько Баку, но в первую очередь участникам Минского процесса и показать им, что никакие компромиссы в вопросе Нагорного Карабаха от Армении невозможны.

"Это тот козырь, который хорошо держать в рукаве, но не пускать его в ход. Поэтому поднятие темы признания она поддержит, но самого признания не допустит", - пишет А.Епифанцев.