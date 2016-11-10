Эксперты: Америка должна сменить свою политику в пользу предсказуемости и адекватности - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ США должны перегруппировать силы и сменить свою политику в пользу предсказуемости и адекватности, считают эксперты.

"Есть замечательное выражение - враждовать с Америкой трудно, но еще труднее с ней дружить, которое показывает насколько сложно иметь дело с сильным фигурантом, актором, страной. Пользуясь правом сильного, Америка много чудит, принимает много решений, которые не соответствуют сложившимся реалиями", - заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

В качестве примера эксперт привел ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.

"Мы знаем, что демократы все предыдущее время занимали откровенную проармянскую позицию и было видно в этом участие армянских организаций США. Даже Джеймс Уорлик, который представляет - пока еще - США в Минской группе ОБСЕ, тоже не стесняется определенных реверансов в сторону армянской диаспоры, Еревана, что говорит о том, что подогревается тренд на ужесточение позиций, на то, чтобы Азербайджан потерял, отошел назад, уступил, там где это требуется американцам. Новое руководство, новый хозяин Белого дома вместе со своей командой должны все-таки подойти к проблеме с новых позиций, взять за основу принцип равноправия", - считает Т.Аббасов, добавив, что американцы на основе упомянутого примера постоянно вредили исподтишка азербайджанским интересам.

По его словам, США должны оживить свой образ великой державы для того, чтобы "вести себя благопристойно, достойно и более благоразумно".

"Путь реабилитации лежит через переиначивание собственной позиции", - подчеркнул эксперт.

Коснувшись темы американской политики на Ближнем Востоке, политолог отметил, что она полна "упущений и провалов".

"Ни один конфликт, в том числе и палестино-израильский, который никак не может сдвинуться с мертвой точки, события в Ираке, где идет борьба с ИГИЛ в рамках шумной кампании, организованной Вашингтоном, сирийский конфликт, где американцы боролись не с террористами, а с законно избранными властями, не был урегулирован. Для того, чтобы навести порядок в дипломатическом хозяйстве необходимо в него вдохнуть жизнь, чтобы в процесс включились новые лица, новые персоны, которые имеют альтернативные планы действия. Если этого не будет, то груз этих нерешенных проблем будет расти и расти. А это все давит на подрыв общего порядка", - сказал Т.Аббасов.

Говоря о российско-американских отношениях, он указал, что Россия - это мощная страна, которая имеет свое слово, свой вес, свое мнение.

"И если сталкиваются лбами интересы Москвы и Вашингтона, то от этого страдают не только эти две страны, но и другие страны, в том числе и Азербайджан. Наша страна является как партнером США, так и партнером России. Мы являемся субъектом постсоветского пространства и мы заинтересованы в том, чтобы отношения этих стран имели бы предсказуемый характер, чтобы интересы третьих стран не приносились в жертву, когда выясняют отношения крупные державы", - сказал он.

По его словам, голосование американского народ за Трампа, выказывание ему вотума доверия означает, что американцы сами устали от политики своей страны и на внешних рубежах, и внутри страны.

В свою очередь кыргызстанский политолог, кандидат политических наукне видит принципиального изменения во внешнеполитическом курсе США после победы Дональда Трампа на прошедших выборах.

По словам эксперта, американская система власти не "заточена" исключительно под президента.

"В отличие от большинства постсоветских республик, законодательная и судебная ветви там обладают реальным влиянием, служа классическим противовесом главе государства. Наконец, огромную роль играет крупный бизнес, в том числе военно-промышленный комплекс, лоббирующий свои интересы через органы власти", - заявил С.Кожемякин.

Он выразил мнение, что даже если бы Д.Трамп поставил перед собой цель покуситься на вековые устои американской политики, его действия тут же бы сковали те самые противовесы.

"А новый президент США вряд ли хочет вносить серьезные коррективы, в том числе, во внешнюю политику. Огромная ошибка, совершаемая сейчас многими журналистами и экспертами, - это судить о будущих действиях Трампа-президента по высказываниям Трампа-кандидата. Другая ошибка – это выискивание "нужных" цитат из массива более чем противоречивого агитационного багажа Трампа", - подчеркнул политолог.

По его словам, единственной целью Трампа на этапе предвыборной кампании было нанести максимальный урон Хиллари Клинтон и демократам, выставив в нелестном свете все их инициативы. "С этой целью и критиковалась позиция Белого дома по отношению к России, а "сильный парень" Путин намеренно противопоставлялся "слабаку" Обаме", - добавил С.Кожемякин.

По мнению политолога, за рамки предвыборной кампании эти заявления не перешагнут.

"Скорее всего, политика США по отношению к Москве останется жесткой. Россию будут стараться изолировать в собственных границах, не давая ей выйти на "оперативный простор". Об этом свидетельствует анализ состава команды Трампа. Так, вице-президент Майк Пенс является классическим американским "ястребом". Он поддерживал все военные операции администраций Буша-младшего и Обамы. Сложно назвать "пророссийским" и наиболее вероятного кандидата на пост госсекретаря – Ньюта Гингрича", - отметил эксперт.

Говоря о Ближнем Востоке, политолог указал, что США под руководством Трампа также не будут делать резких движений для изменения своей стратегии в данном регионе.

"Основными союзниками Вашингтона останутся Израиль и Саудовская Аравия. Не откажутся американские власти и от идеи свержения правительства Сирии. В то же время позиция по отношению к Ирану может быть ужесточена, что всегда являлось требованием республиканцев, теперь контролирующих Белый дом и обе палаты Конгресса. Целью новой администрации станет противодействие росту влияния в регионе не только Тегерана, но и Пекина и Москвы. Для этого могут использоваться разные поводы, но суть останется прежней – продвижение и сохранение американской гегемонии", - резюмировал он.