Эксперты: Раскопки на оккупированных территориях Азербайджана - открытое нарушение международных соглашений

Незаконные раскопки на оккупированных территориях Азербайджана являются открытым нарушением международных законов и соглашений.

Еще с 90-х годов армяне ведут интенсивные раскопки на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе и в Агдамском районе. С чем связана такая долгоиграющая активность армянских геологов? Дело в том, что государственная пропаганда Армении в лице армянских историков утверждает, что на территории Агдама располагался древний город пресловутой "Великой Армении" под названием Тигранакерт. Задача подобных изысканий армян исключительно одна - это попытка оправдать оккупацию азербайджанских территорий.

"Армения пытается доказать легитимность своего присутствия на этих территориях, древность присутствия армянской культуры в Нагорном Карабахе и при этом отсутствие тюркского культурного присутствия. Поэтому они стараются проводить эти раскопки с политическими целями, найти какие-то артефакты, которые можно было бы интерпретировать как армянские", - заявил Report российский общественный деятель, политолог, генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков.

Российский политолог, генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков "Подтасовка истории в политических целях ведет к фальсификации истории и к искажению понимания мировой культуры".

"К сожалению, проблема заключается еще в том, что, поскольку это все происходит с политическими целями, есть угроза уничтожения азербайджанского культурного наследия на оккупированных территориях. Если они найдут культурные артефакты, говорящие об азербайджанском присутствии в Нагорном Карабахе, то эти артефакты могут быть уничтожены. Хорошо известно, что культурные артефакты Иреванского ханства, свидетельствующие о присутствии азербайджанцев на территории нынешнего Еревана, в центре современной Армении, были в большой степени либо изменены, либо разрушены. Эта подтасовка истории в политических целях ведет к фальсификации истории и к искажению понимания мировой культуры. Это очень опасно", - заключил С.Марков.

При этом раскопки ведутся оккупантами незаконно, в нарушение всех норм международного права, и, по сути, являются проявлениями вандализма.

"Факт оккупации армянской стороной признан на уровне 4-х резолюций Совбеза ООН 1993 года и других документов иных международных и региональных организаций, - заявил Report заслуженный юрист Кыргызстана, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев. "Режим и правовые нормы военной оккупации определены специальными международными соглашениями, принятыми на IV Гаагской конференции 1907 года, а также Женевскими конвенциями 1949 года и протоколами к ним от 1977 года. Согласно этим международно-правовым актам оккупирующее государство обязано уважать права человека, исключать депортации и массовые экзекуции населения, при этом частная собственность, имущество общин, религиозных, образовательных, научных и других негосударственных организаций должна быть неприкосновенной. Поэтому разрушение мечетей, присвоение их имущества является нарушением норм указанных международно-правовых источников".

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева "Армения, вопреки международно-правовым обязательствам, проводит политику варварского расхищения и уничтожения материально-культурных ценностей и памятников культуры на оккупированных азербайджанских территориях".

По словам руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, известно, что Армения, вопреки международно-правовым обязательствам, проводит политику варварского расхищения и уничтожения материально-культурных ценностей и памятников культуры или изменения сути этих памятников на оккупированных азербайджанских территориях. "Незаконная деятельность Армении на удерживаемых силой территориях, в том числе ведение незаконных археологических раскопок, является грубым нарушением международного гуманитарного права, положений Конвенции ЮНЕСКО "О защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов" от 1954 года и Конвенции данной организации "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" от 1970 года, а также Гаагской Конвенции и ее Второго дополнительного протокола. Армения несет прямую международно-правовую ответственность за свою незаконную деятельность", - заявила Л.Абдуллаева.

В свою очередь американский политолог, эксперт в области международных отношений, исследователь Азербайджана, профессор Питер Тейс подчеркнул, что армянские преступления против Азербайджана являются многоплановыми.

Американский политолог, эксперт в области международных отношений, профессор Питер Тейс "Раскопки в Агдамском районе Азербайджана являются ничем иным, как открытым нарушением международных законов и соглашений".

"Руководство Армении в течение последних трех десятилетий совершило множество ужасных преступлений против народа, археологических и исторических свидетельств Азербайджана. Раскопки в Агдамском районе Азербайджана являются ничем иным, как открытым нарушением международных законов и соглашений", - заявил П.Тейс.

По его словам, молчание международной общественности и ЮНЕСКО в вопросе осуждения уничтожения археологических памятников Азербайджана в Агдамском районе армянскими вооруженными силами является еще "одним уродливым примером, иллюстрирующим двойные стандарты, применяемые международными институтами в отношении национальных интересов и исторических мест Азербайджана".

"Известное молчание международных игроков вредно и способствует дальнейшему беспорядку в регионе Кавказа", - резюмировал он.

Джафар Агададашев, Игбал Рустамов, Турал Асади