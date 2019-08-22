Эксперты: Привычка "клянчить деньги" стала частью армянской политики - КОММЕНТАРИЙ

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Финансовая помощь сепаратистам Нагорного Карабаха извне не решит их плачевных социально-экономических условий, считают азербайджанские эксперты, комментируя решение Вашингтона о прекращении финансовой помощи оккупированному Нагорному Карабаху.

"Действительно, разминирование территорий зоны конфликтов представляет дорогостоящее удовольствие, потому что для осуществления этой операции нужны технологии и очень высокопрофессиональный персонал. Вы знаете, что в Азербайджане тоже этот процесс идет и Азербайджан осуществляет его своими силами. У армянской политической верхушки есть привычка - они привыкли всегда все делать задарма. Все время они рассчитывают на помощь извне", - заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, привычка "клянчить деньги" стала частью политической культуры армянской верхушки, "они все время плачутся, пытаются надавить на какие-то слабые стороны своих партнеров, добиваются послаблений, чтобы получить нужные средства".

Эксперт указал, что со времен президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в стране была налажена стабильная и теневая схема по разворовыванию средств, поступающих по тем или иным каналам в Армению, в том числе и к сепаратистам в Карабахе.

Политолог добавил, что, по его мнению, отказ Вашингтона от программы финансовой помощи по линии USAID имеет не политическую, а скорее экономическую мотивацию. "Дональд Трамп всюду урезает все средства, которые американцы по тем или иным каналам выделяли третьим странам", - сказал Т.Аббасов.

Он указал, что Ереван сегодня не должен думать о возобновлении финансовой помощи извне, в том числе предназначенной для разминирования оккупированных азербайджанских территорий в Карабахе, а должен думать о том, как "разминировать политическое поле".

"А вот это поле - политическое - минирует как раз таки Армения. Она сама не может найти скажем достойный формат для осуществления своих планов, сама не может работать и активно мешает другим странам, особенно своим соседям, чтобы те в полной мере осуществляли политику добрососедства, политику экономического строительства, активной интеграции", - сказал эксперт.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны образумить Армению и не потакать его прихотям для того, чтобы Ереван смог вернуться в формат переговоров по Карабаху и занять бы более-менее ясную и внятную позицию.

Говоря о попытках армянской диаспоры придать легитимность сепаратистскому режиму на территории Нагорного Карабаха посредством предоставления им финансовой помощи по официальным каналам Т.Аббасов напомнил, что такие попытки были и в прошлом.

Политолог Тофиг Аббасов Привычка клянчить деньги стала частью политической культуры армянской верхушки

"Мы знаем, что американские конгрессмены и сенаторы активно лоббируют интересы армянских организаций, а через них еще и сепаратистский Карабах. Любая помощь всегда вызывает какие-то нехорошие последствия, потому что к хорошему все привыкают быстро, тем более армяне. Хочу напомнить знаменитое, ставшее уже крылатым выражение шансонье, ныне покойного Шарля Азнавура, когда он в очередной раз наткнулся на настойчивые просьбы Армении во времена Сержа Саргсяна о том, чтобы им помогли, он ответил им, что вы когда-нибудь научитесь работать и сами зарабатывать деньги, может быть уже пора отвыкнуть от наших кредитов, от нашей помощи, от наших траншей. Самая страшная трагедия в том, что Армения спокойно все эти средства пожирает, а взамен ничего не дает. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы армяне научились сами работать", - отметил политолог.

"Совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян где-то за рубежом встречался с местными бизнесменами армянского происхождения, интересующихся положением дел в самой Армении, в Нагорном Карабахе. Он попросил их настойчиво, чтобы они вкладывались в экономику Армении и даже в Нагорный Карабах. Взамен что он услышал. Ему сказали, что, в принципе, они готовы вкладывать свои инвестиции в игорный бизнес, но не в какие-то предприятия. Хочу обратить внимание: игорный бизнес - этот тот самый бизнес, который позволяет в любой момент изъять свои прибыль и деньги. То есть настолько Армения вызывает опасения у других бизнесменов, даже армян, проживающих заграницей, и производит впечатление нестабильной, опасной страны, что инвесторы не хотят вкладывать деньги в реальный сектор страны, в развитие серьезных технологических цепочек", - резюмировал Т.Аббасов.

Эксперт Ильгар Велизаде Сепаратисты пытаются улучшить свое плачевное социальное положение путем разграбления природных богатств этих земель, вырубания лесов, ведения сельского хозяйства на оккупированных территориях Азербайджана

В свою очередь другой эксперт Ильгар Велизаде считает, что сепаратисты сегодня нацелены на возделывание сельскохозяйственных угодий на оккупированных азербайджанских территориях, а в этом случае им нужны деньги на разминирование этих территорий, отсюда и недовольство прекращением помощи.

Сепаратисты пытаются улучшить свое плачевное социальное положение путем разграбления природных богатств этих земель, вырубания лесов, ведения сельского хозяйства на оккупированных территориях Азербайджана, при этом у них нет необходимых людских и финансовых ресурсов, поэтому и приходиться обратиться к помощи США.

"Когда сепаратисты говорят о независимости, они, возможно, подразумевают максимально самодостаточное существование или наличие достаточных ресурсов для реализации этого самого права на независимость. Однако клянча деньги со стороны и находясь на постоянном иждивении со стороны внешних доноров ни о какой независимости, во всяком случае экономической, речь идти не может. Создается такая парадоксальная ситуация, когда с одной стороны сепаратисты говорят о независимости, а с другой стороны расписываются в собственной несостоятельности и, фактически, признают свою крайнюю зависимость от внешних источников, что делает саму постановку вопроса о достижении независимости практически алогичным", - резюмировал И.Велизаде.