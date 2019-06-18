Эксперты: Касым-Жомарт Токаев продолжит бороться с коррупцией и низкой эффективностью госструктур - МНЕНИЕ

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Казахстан сохранит свою многовекторную внешнюю политику, отношения с ключевыми внешнеполитическими партнерами останутся приоритетными, заявили Report казахстанские политологи, комментируя победу Касым-Жомарта Токаева на недавних президентских выборах в Казахстане и изменение внутренней и внешней политики при новом руководстве страны.

Казахстанский политолог, декан Школы государственной и общественной политики и права Алматинского университета менеджмента (AlmaU) Аскар Нурша указал, что процесс перехода власти в Казахстане экспертное сообщество рассматривает под разным углом, в том числе, существует мнение, что данный процесс еще не закончен.

"Сам Касым-Жомарт Токаев заявил, что он не транзитная фигура и является избранным президентом. В данном случае, он дал понять, что не является временной фигурой и является полноценным президентом, который будет вести себя соответствующим образом", - заявил А.Нурша

Эксперт напомнил, что договоренность о передаче власти была достигнута между первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым еще 3,5 года назад.

"В общих чертах элиты были в курсе, но, думаю, они не были информированы о конкретных деталях самого процесса. Сам процесс подготовки освещался на законодательном уровне, и, в целом, по тем законопроектам и политическим решениям, которые принимались, эксперты уже сами прогнозировали, что процесс передачи власти был не за горами. Такое понимание в обществе было", - добавил он.

Говоря о внешней политике Казахстана А.Нурша выразил мнение, что в этом направлении сохранится полная преемственность с поправками на текущее развитие международной ситуации, которая порой непредсказуема.

Общие принципы внешней политики при Касым-Жомарте Токаеве останутся в силе, но на локальном уровне возможны особенности в реагировании на ту или иную ситуацию. Как уже заявил глава государства, Казахстан останется приверженцем многовекторной внешней политики и по сути отношения с ключевыми внешнеполитическими партнерами останутся приоритетными. Здесь кардинальных изменений не предвидится", - отметил декан.

Говоря об изменениях во внутренней политике казахстанский эксперт подчеркнул, что количество внутриполитических вызовов для казахстанского политического класса возросло. "Мы видим, что идет усиление митинговой активности, мы видим в целом больше призывов в сторону демократизации, свободы мирных собраний, митингов и демонстраций. Я думаю, что будут изменения во внутренней политике, тем более недавно Касым-Жомарт Токаев анонсировал, что будут вноситься изменения в законодательстве по митингам, думаю, в целом, будут либерализированы условия, по которым разрешаются мирные демонстрации", - указал политолог.

Он также выразил мнение, что новые власти приложат больше усилий в направлениях борьбы с коррупцией и повышении эффективности государственного аппарата," поскольку именно работа госаппарата как правило вызывает нарекание и является источником недовольства среди населения".

В свою очередь другой казахстанский эксперт, кандидат политических наук Зохра Азизова считает, что транзит власти в Казахстане обусловлен необходимостью политической модернизации, пониманием Елбасы Нурсултаном Назарбаевым важности формирования политической системы, о чем он сам заявлял неоднократно на посту первого президента.

"Тем не менее, в условиях ожидания обозначенных сдвигов сроки передачи власти стали неожиданностью. Однако выбранное для этого время, как видится это сейчас, стратегически выверено, как с точки зрения политического символизма - канун праздника Наурыз, так и относительной стабильности обстановки во внутренней политике и статуса-кво Казахстана на международной арене", - указала эксперт.

По ее словам, с новым президентом Казахстан по-прежнему будет позиционировать себя как посредника-регулятора, призывающего к конструктивному диалогу в международных отношениях.

Очевидно, что в этом направлении не ожидается каких-либо резких шагов по изменению устоявшихся основных парадигм. Казахстан сохраняет мультивекторный внешнеполитический курс и отстаивание национальных интересов", - добавила она.

Говоря о внутренней политике политолог отметила, что всплеск протестной активности и задержания протестующих поставили перед новой властью вопрос о законодательной реализацией права на свободу санкционированных мирных собраний и митингов.

"Государство тем самым демонстрирует свою готовность к диалогу в легитимных рамках. Заявленное основным лейтмотивом предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева продолжение политической модернизации в Казахстане, начатой Елбасы, не заставляет себя ждать: на сегодняшний день озвучены инициативы нового президента о создании Национального совета общественного доверия, куда войдут представители политических партий и гражданского сектора. Понятно, что многие реформы ещё впереди", - резюмировала она.