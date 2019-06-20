Эксперты-экономисты оценивают распоряжения президента как беспрецедентный шаг - МНЕНИЕ

"За последние месяцы мы становимся свидетелями серьезных новшеств в сфере макроэкономического управления в Азербайджане".

Об этом Report рассказал профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, комментируя вчерашние распоряжения президента Ильхама Алиева о повышении минимального размера заработной платы и должностных окладов работников, занятых в некоторых сферах.

По его словам, эти распоряжения открывают путь к обсуждениям, связанным с полной сменой философии экономического управления: "Вынесение социального фактора на первый план в управлении – это факт. Подобные распоряжения являются серьезными шагами для повышения благосостояния и усиления социальной защиты населения. Но эти шаги могут также изменить структуру национальной экономики".

Профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов "Меры, предпринимаемые в Азербайджане, могут рассматриваться как беспрецедентные шаги в истории независимости страны".

По мнению эксперта, распоряжения будут иметь значимые последствия не только с социальной, но и экономической точки зрения: "Я считаю, что этот новый подход говорит о принципиально новой политике в экономическом управлении, а также полностью адекватен процессам в мировой экономике и экономической науке. Если мы посмотрим на мировую экономику, бросается в глаза то, что в странах, демонстрирующих успешный экономический рост, за последние несколько десятилетий расходы на человеческий капитал, социальную сферу, в том числе, государственные расходы значительно растут. Это ощутимо с социальной и экономической точки зрения. Поскольку рост затрат на человеческий капитал и социальную сферу служит, с одной стороны, повышению национального благосостояния, а с другой стороны, экономическому росту за счет расширения внутренних рынков. В то же время человеческий капитал и социальная сферы выходят на первый план в мировой экономике. Здесь речь идет о здравоохранении, образовании, науке и социально-культурных областях. Рост расходов в этих сферах уже является тенденцией в ведущих экономиках".

Э.Мамедов также прокомментировал мнения о том, что повышение зарплаты ускорит инфляцию: "Это поверхностный подход. В Азербайджане не так много денежной массы, чтобы повышение социальных расходов стало причиной инфляции. Дальнейшее увеличение социальных расходов не должно оказывать негативного влияния на уровень инфляции. Эти распоряжения охватывают 600 тыс. человек. Если размер среднестатистической азербайджанской семьи составляет 4 человека, это так или иначе скажется на социальном статусе более 2 миллионов человек. Полагаю, что реализуемые с начала года в Азербайджане меры в социальной сфере можно рассматривать как беспрецедентные шаги в истории независимости страны", - сказал он.

Экономист-эксперт Рашад Гасанов считает, что последние распоряжения президента не имеют аналогов: "Социальная нагрузка государственного бюджета Азербайджана была намного ниже, чем в других странах. Например, при утверждении государственного бюджета на 2019 год социальные расходы колебались в пределах 32%. Хотя в некоторых странах этот показатель превышает 70%. Государственный бюджет обладает достаточными возможностями для расширения спектра социальных расходов. На реализацию социально-экономических реформ в бюджете предусмотрено около 2 млрд манатов. Затраты на инфраструктуру будут снижены. Потому что по сравнению с прошлым годом в этом году проделаны значительные работы, следовательно, затраты будут сокращены. В результате сокращения бюджетных расходов на инфраструктуру определенную часть сэкономленных средств можно направить в социальную сферу".

По мнению эксперта, ликвидация теневой экономики в Азербайджане позволит увеличить доходы бюджета и создаст новые возможности для усиления социальной защиты: "Известно, что значительная часть экономики в Азербайджане была теневой. С начала 2019 года были внесены изменения в Налоговый кодекс и закон "О социальном страховании". Все это направлено на легализацию экономики. В этом случае происходит постепенное увеличение налоговых поступлений в госбюджет от реального сектора. Этот процесс необходимо продолжить. Потому что потенциал есть, но полностью не используется. В настоящее время в Азербайджане численность занятого населения составляет около 5 млн человек, из них около 1,8 млн действуют в рамках закона и выполняют свои фискальные обязательства. Ведется работа по вовлечению других в легальную деятельность. При реализации целей стратегии занятости будет достигнут значительный рост. Реализуемые сегодня социально направленные финансовые проекты не станут серьезным бременем для государственного бюджета".

Экономист-эксперт Рашад Гасанов "Нынешний дисбаланс между социальными стандартами должен быть устранен в дальнейшем".

Р.Гасанов также прокомментировал увеличение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, выплачивающих взносы по социальному страхованию, в связи с повышением минимальной заработной платы: "Расчеты показывают, что повышение минимальной заработной платы коснется 950 тыс. граждан. Но, согласно заключению Счетной палаты, число физических лиц-налогоплательщиков в 6 раз меньше этого числа. Полагаю, что в контексте понятия социального государства социальные расходы в структуре расходов государственного бюджета должен быть существенно увеличены. Это также важно с точки зрения справедливости принципа перераспределения доходов. Недовольство людей вызвано тем, что существующие критерии не соответствуют реалиям. В начале года минимальная пенсия составляла 110 манатов, а прожиточный минимум пенсионеров - 180 манатов. Человек с минимальной пенсией должен был брать в долг эту разницу в 60%, чтобы свести концы с концами. Это касается и минимальной заработной платы, и критерия нуждаемости. Основные принципы должны быть направлены на устранение этого недостатка".

"В Европе минимальный размер заработной платы превышает 65% среднего заработка. К 2020 году мы планируем довести этот показатель до 60%. По закону, который вступит в силу с 1 сентября, это соотношение достигнет 45%, поскольку у нас среднемесячная зарплата составляет около 550 манатов, а минимальная установлена в размере 250 манатов. На мой взгляд, этот процесс должен быть продолжен, чтобы устранить текущий дисбаланс между социальными стандартами. Другое недовольство граждан заключается в том, что доходы от крупных ресурсов не распределяются должным образом, в итоге, часть населения получает очень высокие доходы. По мере совершенствования социальных механизмов будет усиливаться принцип справедливости в распределении доходов от ресурсов", - добавил эксперт.