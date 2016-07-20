​Эксперт: Взятие заложников в Ереване - фарс, инициированный Сержем Саргсяном - МНЕНИЕ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Армянские власти для затягивания передачи оккупированных территорий Азербайджану специально инициировали недовольство среди политиков и народных масс.

Об этом заявил Report старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов, комментируя захват группой вооруженных лиц полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване и взятие в заложники нескольких сотрудников полиции.

"Конечно же, однозначно это является своего рода реакцией официального Еревана на необходимость уступить азербайджанские территории. Потому что согласно графику к концу лета Армения должна дать конкретный ответ, когда она выводит свои войска с оккупированных азербайджанских территорий", - заявил Р. Гусейнов.

По его словам, вывод войск с оккупированных азербайджанских территорий является самоубийством для нынешнего правящего режима в Ереване. Он добавил, что именно поэтому армянские власти решили использовать "старый наметанный вариант" - инициировать недовольство политиков и, естественно, народных масс.

"Любому мало-мальски знакомому с государственным устройством Армении человеку ясно, что не стоит особого труда пресечь подобный мятеж. Серж Саргсян не раз доказывал, что готов проливать кровь своего народа, как это было в 2008 году. Смешно даже наблюдать, как саргсяновский режим пытается представить ситуацию так, что они не могут подавить мятеж, освободить заложников и арестовать зачинщиков", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Серж Саргсян творит очередной фарс подобными методами.

"Происходящее сегодня перекликается с ситуацией, имевшей место в 1998-1999 годах, когда американская сторона подвигала стороны конфликта - Азербайджан и Армению - к решению в рамках плана, согласно которому по итогам решения конфликта нефтефпровод Баку-Джейхан должен был пройти через территорию Армении. Однако мы знаем, что в 1999 году в парламенте были убиты политики, которые выступали за решение конфликта подобным путем. И конфликт заморозился на многие года вперед", - отметил старший научный сотрудник.

По его словам, вполне возможно, что за последними событиями в Ереване стоят определенные политические силы, которые дают возможность Армении маневрировать и оказывать давление, в том числе и на Азербайджан.

"У Армении появился дополнительный козырь оправдывать затягивание решения конфликта. Сложно пока прогнозировать, чем все это закончится. Серж Саргсян ведет двоякую игру. Все зависит от того, как договорятся страны-сопредседатели между собой. От этого и будет зависеть судьба Саргсяна в том числе", - отметил Р.Гусейнов.

"Считаю, что скорее всего после второй половины августа можно будет предполагать учитываются ли капризы Армении. События в Турции привлекли внимание мировой общественности и армянская сторона пытается воспользоваться политическим вакуумом, навязать новые варианты, но к концу августа можно будет четко понять куда идет переговорный процесс", - резюмировал он.