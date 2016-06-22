​Эксперт: Brexit может создать прецедент для других стран, уставших от проблем в ЕС - МНЕНИЕ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Политическая элита Великобритании, всегда отличавшаяся прагматизмом, ищет момент, чтобы вернуться на исходную позицию и почувствовать относительную свободу от проблем и неурядиц ЕС.

Об этом заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов, комментируя предстоящий референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

"Я лично склонен считать, что Brexit завершится победой сторонников выхода из Европейского Союза, потому что британское общество довольно чувствительно воспринимает происходящее в мире. Это затрагивает долгосрочные стратегические интересы ее страны. В этом понимании самую главную роль здесь играют умонастроения в самой политической элите страны. Она большей частью склонна не быть в рядах ЕС, потому что в союзе накопились ряд проблем, связанные с наращиванием общего потенциала, с преодолением кризисных тенденций, с решением проблем социально обездоленных людей, с преодолением огромных трудностей, связанных с притоком мигрантов", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, проблемы ЕС тревожат британскую политическую элиту, которая не желает быть вовлеченной в орбиту той самой нарастающей неопределенности и тяжести в союзе.

Он отметил, что для Великобритании процесс выхода будет относительно легкий и безболезненный - "в шенгенской зоне страна не состояла, от национальной валюты британцы не отказывались".

При этом политолог подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС повлечет за собой ряд различных неминуемых процедур, потому что "покидает ряды союза не какая-нибудь среднего уровня страна, а именно один из мировых лидеров, как в политическом, так и экономическом плане".

"Великобритания исправно выплачивает свою долю взносов. После выхода ЕС нужно будет пересматривать не только процедурно-юридические, но еще и финансово-технические стороны. Придется переоформлять многие документы, положения. Все это повлечет за собой трату времени, средств и усилий", - указал он.

Выход Великобритании из ЕС, продолжил Т.Аббасов, может также стать прецедентом для других стран, которые порядком устали от решения ряда проблем, которые не имеют никакого к ним отношения.

"Я не думаю, что социально-экономически благополучные государства сейчас желают оставаться в этом союзе и решать ее проблемы, в частности на фоне того, что ЕС стал приманкой для социально неустроенных людей из других регионов мира. В результате миграционного потока обнажились старые обиды ряда стран, обострились внутренние противоречия в ЕС между странами, несмотря на отсутствие границ. Другие развитые страны могут подумать над тем, как переформатировать свои отношения с ЕС", - добавил политолог.

По его словам, союз сильных с более слабыми всегда приводит к тихому, постепенному поглощению, то есть речь идет о рынках, о транзитах, о взаимодействиях европейского сообщества и официального Брюсселя с остальным миром.

"Политическая элита Великобритании, всегда отличавшаяся прагматизмом, ищет момент, чтобы вернуться на исходную позицию и почувствовать относительную свободу от проблем и неурядиц ЕС", - резюмировал Т.Аббасов.