​Эксперт: Выход Великобритании - это мина замедленного действия для ЕС - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из Европейского союза может послужить цепной реакций, поскольку евроскептики в некоторых странах ЕС могут сыграть на противоречиях, заявил Report научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения Российской Академии Наук Станислав Притчин, комментируя возможные последствия выхода Великобритании из ЕС по итогам референдума.

"В вопросе выхода Великобритании из состава ЕС есть два очень важных аспекта - политические и экономические последствия. Причем политический носит больше идеологический характер, потому что это первый прецедент, когда государство на национальном уровне принимает решение о выходе из Европейского союза. До этого подобного не было", - заявил С.Притчин.

По словам эксперта, ЕС шел по пути расширения, и странно было ожидать подобный шаг от Великобритании, который имеет особый статус в союзе, имеет собственную валюту, свои льготы, свои послабления по многим позициям в отличии от ряда стран ЕС.

"С точки зрения логики всех других членов ЕС не совсем понятны претензии британцев к самому союзу", - отметил научный сотрудник.

По его мнению, выход Великобритании может послужить цепной реакций для других стран ЕС: "Эта тема может стать мейнстримной для многих политических режимов, в первую очередь, возможно Голландия, где евроскептики достаточно сильны. Это своего рода мина замедленного действия", - считает политолог.

Он подчеркнул, что на данный момент пока непонятно, каким образом будет решаться вопрос выхода Великобритании из ЕС, так как отчетливой процедуры нет.

"Народ в рамках плебисцита принял решение, каким образом это оформлять и сколько это времени займет по выходу, каким будет реализован окончательный выход из Шенгена - пока неясно. За время существования Европейского союза в течение 50 лет набрался огромный комплекс соглашений. Из каких из них будет выходить Великобритания?! С этим полная неясность", - сказал аналитик.

"Я не верю, что Великобритания согласится выйти из всех этих соглашений в рамках ЕС, потому что она была непосредственным участником всех этих переговоров. На самом деле последствия могут быть катастрофическими, в первую очередь для самой Великобритании", - выразил сомнения С.Притчин.

Говоря об экономических последствиях выхода Великобритании из ЕС, он отметил, что по его мнению размытость процедур по выходу, и тех сроков, когда они будут происходить, будут накладывать свой отпечаток неопределенности на мировые финансовые рынки.

"Учитывая, что это одна из крупнейших бирж по привлечению финансов, которые активно используют европейские и глобальные компании, не совсем понятно, насколько Лондон, как финансовый центр, будет сейчас привлекателен для ЕС и для европейских компаний. Не зря именно финансовый сектор и предприниматели очень активно выступали за невыход из союза, потому что они очень четко понимают, что им есть, что терять в случае выхода Великобритании, как крупнейшей финансовой площадки ЕС", - заявил Притчин.

Говоря о будущем Евросоюза, он отметил, что вопрос его расширения также находится под большим вопросом.

"Те достижения, которые сегодня есть в рамках Восточного партнерства, соглашений об ассоциации сохранятся, но рассчитывать на то, что в ближайшие пять лет будет какое-то активное движение в этом направлении, наверное, не стоит. Может быть, максимум какие-то послабления в визовом режиме могут присутствовать. В зависимости от того, какой будет реакция на выборы в других странах, можно будет говорить, насколько Европейский союз может преодолеть институциональный кризис своего развития и последствия Brexit", - резюмировал он.