Эксперт: Встреча Путина и Трампа повысила уровень российско-американских отношений - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Основной темой переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа накануне стали ситуация на Ближнем Востоке и иранское присутствие в Сирии, считают эксперты, комментируя итоги встречи президентов двух стран в Хельсинки.

"Выбор места переговоров в Хельсинки символичный - место, где есть некоторые традиции договоренностей между сверхдержавами. Это вписывается в такой исторический контекст, причем достаточно позитивного характера", - заявил Report российский политический аналитик Павел Клачков.

По его словам, несмотря на попытки чинить препятствия со стороны "очень могущественных и серьезных игроков" при подготовке встречи, она прошла благополучно и достойно.

Аналитик подчеркнул, что данная встреча повысила уровень российско-американских отношений, которые были на очень низком уровне за последние годы.

"Тем не менее Россия и США являются реальными акторами и действующими лицами мировой глобальной политики. Если не встречаться их лидерам, то возникает очень много проблем у всех сторон. Такая встреча была насущно необходима", - добавил эксперт.

Он указал, что для отношений между двумя странами данная встреча стала "шагом вперед".

"Другое дело - такая мысль, как "next levels bring new devils", то есть дальнейшая попытка дискредитировать ее, в том числе со стороны американской внутренней оппозиции, уже становится очевидной. Хотя на мой взгляд, Трамп усилил свои позиции, он все ближе, в том числе благодаря своей встрече, к переизбранию на второй срок, а данный вопрос входит в список основных задач", - отметил П.Клачков.

Говоря о тематике переговоров, политолог подчеркнул, что "смысловым ядром" встречи стали ситуация на Ближнем Востоке и "иранская проблема", так как США надеялись через Россию повлиять на иранское присутствие в Сирии.

"Конечно, Россия Иран не сдаст и не может его сдать, но каким-то образом умерить амбиции иранских политиков Россия могла бы помочь США. Теоретически Россия может быть полезна США, поэтому Трамп, как торговец, как бизнесмен, обращался к Путину, как к человеку, через которого можно немного зажать Иран. Я думаю, что есть некоторые перспективы, что это может получиться", - указал эксперт.

Говоря об Украине П.Клачков выразил надежду, что ситуация там будет более "благополучной" после встречи.

"Конечно, часть игроков, в том числе и внутренних, в США не разделяют позицию Трампа и они могут играть против своего президента, даже могут готовить против него какие-либо провокации на внешнеполитической арене. Здесь очень важно сейчас действовать в свете договоренностей, которые у нас намечаются между лидерами, и подавлять подобные провокации", - добавил аналитик.

В свою очередь эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов также согласен с мнением П.Клачкова о том, что конфликт в Сирии и роль Ирана в этом противостоянии были главными темами на встрече двух лидеров.

"Трамп пытался убедить Путина в том, чтобы присутствие Ирана так или иначе на территории Сирии свелось к нулю. Он полагает, что Москва имеет такое влияние на Тегеран, которое способно вмиг заставить иранцев отказаться от своих интересов в регионе. На деле это не так. Да и Москва в этом не особо заинтересована", - подчеркнул Ф.Ибрагимов.

Он напомнил, что до встречи с Трампом в Москву прибыл советник по международным делам аятоллы Хаменеи, Али Акбар Велаяти, где он провёл переговоры с президентом Путиным.

"Следовательно, иранский интерес на встрече с Трампом был озвучен, и в Вашингтоне поняли, что бессмысленно отталкиваться от этой позиции. Таким образом, чтобы ход переговоров был успешным, было предложено отойти иранским или проиранским силам от Голанских высот, считается, что тогда Израилю не будет грозить опасность в этом случае. В Тегеране, к слову, также решили пойти на этот шаг. Опять же, в любом случае, окончательное решение по вопросу присутствия Ирана в Сирии по итогам переговоров Путина и Трампа достигнуто не будет, хотя какой-то старт развитию действий по этому вопросу дан", - указал эксперт.

По его словам, полноценного обсуждения между Трампом и Путиным по вопросу присутствия Ирана в Сирии все же сложно представить, так как для этого необходимо присутствие самого Тегерана на переговорах.

Коснувшись темы иранской "ядерной сделки", политолог выразил сомнение о наличии какого-либо прорыва в этом вопросе в ходе переговоров.

"В Москве не собираются следовать примеру американских партнёров и разрывать договор, под которым же и подписывались. К тому же наверняка Путин пытался убедить Трампа в ошибочности выйти из договора по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.), так как реальных нарушений со стороны Ирана не было и это подтвердили все международные инспектора МАГАТЭ. К тому же президент Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом озвучил вновь о необходимости сохранить СВПД", - резюмировал он.