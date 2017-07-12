Эксперт: Армянские власти используют нарастание напряжения в зоне карабахского конфликта в своих интересах - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Переговорный процесс и ситуация на фронте в зоне нагорно-карабахского конфликта развиваются по собственным сценариям и практически не пересекаются, Об этом заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Брюсселе 11 июля.

"Начнем с того, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении была проведена по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, то есть встреча проходила вне рамок Минской группы ОБСЕ", - заявил И.Велизаде.

Политолог особо отметил, что глава МИД Австрии позвал министров сторон конфликта на неофициальную встречу. "Встреча прошла без драфта, без повестки дня. В ходе встречи мог обсуждаться любой круг вопросов, который касался конфликта", - добавил эксперт.

По его словам, так как инициатором встречи была австрийская сторона, то и она непосредственно сформулировала цели встречи - активизация переговорного процесса в рамках австрийского председательства в ОБСЕ. Он отметил, что Австрия уже выдвинула предложение о проведении встречи президентов, исходя из специфики сложившейся на сегодняшний день ситуации.

"Поэтому министры ответили С.Курцу, что стороны готовы работать над подготовкой встречи, однако предварительно необходимо встретиться на полях Генассамблеи ООН в сентябре, где можно будет обсудить конкретные предложения и повестку встречу президентов. В таком случае работа будет вестись в рамках МГ ОБСЕ", - подчеркнул И.Велизаде.

Он не исключил, что встреча президентов может состояться до конца года, если стороны успеют согласовать ее повестку.

Говоря о ходе переговорного процесса и состояния на фронте эксперт отметил, что уже долгое время ситуация развивается по двум параллельным направлениям.

"Переговорный процесс проходит сам по себе, и ситуация на фронте складывается, как она должна была складываться по своим законам. В этом смысле, мы не видим даже пересечения ситуации на фронте с переговорным процессом", - отметил аналитик.

По его словам, никто из переговорного процесса не собирается выходить, поскольку выход из процесса чреват серьезными имиджевыми и внешнеполитическими последствиями, поэтому ни одна из сторон из переговорного процесса не выходит, хотя оба недовольны ходом переговоров.

Он также указал, что временами данные реалии пересекаются.

"В частности, после апреля прошлого года, когда ситуация на фронте содействовала активизации переговорного процесса. В переговорном процессе были зафиксированы проблемные моменты, которые и привели к возникновению вспышки военных действий на фронте. Однако впоследствии мы стали свидетелями, что с подачи Армении при согласии Минской группы причинно-следственные связи были утеряны в ходе последующих переговоров и консультаций после встречи Санкт-Петербурга и Минская группы ОБСЕ пыталась зафиксировать внимание сторон в вопросе создания механизмов упрочения перемирия. Азербайджанская сторона естественно с такой постановкой вопроса согласиться не может. Она пытается вернуть переговорный процесс в русло тех согласований, которые были в Вене и Санкт-Петербурге, где обсуждался комплекс вопросов, включая вопросы освобождения азербайджанских территорий и возврата беженцев. Это важный вопрос, который впоследствии был практически снят и стал играть соподчиненную роль", - подчеркнул И.Велизаде, добавив, что азербайджанская сторона без упоминании данных вопросов за стол переговоров не сядет.

Он также отметил, что армянские власти используют нарастание напряжения в зоне нагорно-карабахского конфликта в своих интересах, пытаясь моделировать развитие общественно-политической ситуации в нужном им направлении.