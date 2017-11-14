Эксперт: Воздействовать России на Армению сейчас не так легко, как ранее - МНЕНИЕ

Москва. 14 ноября. REPORT.AZ/ Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве призвана возобновить переговорный процесс по Венским договоренностям. Об этом заявил российскому бюро Report российский политолог Алексей Фененко.

По его словам, в переговорном процессе по Нагорному Карабаху обозначился явный кризис, которому следует положить конец.

"После встреч в Вене и Санкт-Петербурге были выработаны договоренности, которые предусматривали начало политического диалога с одновременной демилитаризацией Арменией нескольких оккупированных районов. Речь шла не о Нагорном Карабахе, статус которого должен был определиться позднее, а о районах вокруг него, оккупированных армянскими войсками. За полтора года наметился тупик в переговорном процессе и сейчас необходимо активизировать переговоры. Думаю, встреча министров призвана выяснить - не мертвы ли договоренности. Что же касается прорыва в переговорах, то он возможен в случае, если его срыв означал бы большую опасность для сторон, чем его исполнение", - подчеркнул Алексей Фененко.

Эксперт считает, что затягивание переговоров происходит по нескольким причинам, в том числе внутриполитическая ситуация в Армении и недвусмысленные заявления американцев о поддержке армянской стороны.

"Армения очень болезненно восприняла итоги прошлогоднего саммита ОДКБ, на котором ей открыто заявили, что союзники гарантируют независимость Армении, но не Нагорного Карабаха. Это привело к тому, что активизировались карабахский клан и националисты, которые потребовали от руководства Армении жестких шагов по защите Карабаха", - отметил А. Фененко.

По его словам, в последние годы Армения начала слишком сильное сближение с НАТО, поэтому Россия приняла решение проводить по отношению к ней сбалансированную политику.

"До этого правящие круги России считали Армению более верным союзником и более выгодным партнером, чем Азербайджан. С другой стороны, растущая экономическая мощь Азербайджана и развитие экономических связей с Россией предусматривают и какую-то политическую поддержку", - отметил российский политолог.

По его словам, воздействовать России на Армению сейчас не так легко, как в 90-ые годы, однако рычаги воздействия все-таки имеются, учитывая членство страны в ЕАЭС и ОДКБ.