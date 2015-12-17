​Эксперт: Внесение в Конгресс США законопроекта о наложении санкций связано с независимой политикой Баку - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан решительно проводит свою сугубо независимую политику, отвечающую внутренним интересам страны и внешним ее приоритетам, которые расходятся с интересами США.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя внесение законопроекта Хельсинской комиссией в Конгресс США о введение ограничительных санкций в отношении официальных лиц Азербайджана в связи с ситуацией с правами человека в стране.

"В политических кругах Америки, в Сенате и Палате представителей есть очень сильное армянское лобби. Наряду с этим, там есть чисто антиазербайджански настроенные силы, которые хотят буквально поглотить всю азербайджанскую элиту, заставить ее играть по американским правилам, что в региональном раскладе, что в вопросах внутреннего порядка, то есть демократических так называемых преобразований, стандартов и так далее", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, Азербайджан проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, которая раздражает некоторые политические круги в США. "Азербайджан решительно проводит свою сугубо национальную политику, которая отвечает внутренним интересам страны и внешним ее приоритетам, которые где-то могут не совпадать и расходиться с интересами американцев. Поэтому американские политические круги несколько изменили свою позицию в отношении Азербайджана, особенно это усилилось после того, как Баку занял принципиальную позицию в вопросе Восточного партнерства. Стоило ожидать, что в европейских кругах будут этим недовольны, но американская реакция на позицию Баку оказалась более раздражительной, более агрессивной, хотя ничего трагичного в этом нет", - сказал эксперт.

Он указал, что Азербайджан связан с Европой вопросом обеспечения энергобезопасности, более того, он активно участвует в инфраструктурных проектах.

"Азербайджан активно участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы, у нас есть очень перспективные планы, связанные с Европой - TAP, TANAP. Есть железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс, которая будет перспективно работать, исходя из потребностей мировой торговли, перевалки грузов, интермодальных перевозок. У нас потенциал есть, мы его развиваем, но это все неадекватно воспринимается по ту сторону океана", - указал политолог.

Т.Аббасов подчеркнул, что Азербайджан не распрощался с рынком СНГ и продолжает сотрудничать с Россией, имеющей определенные рычаги воздействия, в том числе и экономические, даже в условиях санкций.

"Наверное, кому-то в США показалось, что перед Азербайджаном надо поставить вопрос ребром: либо с нами, либо против нас", - считает эксперт.

Говоря о принятии законопроекта, Т.Аббасов выразил мнение, что он не будет принят. "Даже если он будет принят, то это не сделает чести США, которую в мире воспринимают, как экономику №1, и самую влиятельную", - отметил он.

Говоря о претензиях в отношении Азербайджана о якобы имеющих место нарушениях прав человека, эксперт указал, что посредством этого американские политики пытаются надавить на Азербайджан. "Использование надуманного предлога о подавлении прав журналистов и правозащитников - это традиционный для американских политиков стандарт, с помощью которого осуществляется нажим на суверенные страны. В случае с Азербайджаном по части нахождения журналистов и правозащитников под следствием или же в местах заключения имеют место прецеденты, когда сами так называемые пострадавшие оказались не в ладах с требованиями законов страны", - резюмировал он.