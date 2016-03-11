​Эксперт: Российское правительство посчитало важным отметить, что никакого "геноцида армян" не было - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Признание Россией так называемого "геноцида армян" нанесло бы непоправимый урон будущему российско-турецких отношений, которые обязательно нормализуются".

Об этом заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов, комментируя отказ российского правительства и Верховного суда от принятия законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за отрицание так называемого "геноцида армян".

"Факт того, что российское правительство посчитало важным отметить, что никакого "геноцида армян" не было, имеет очень серьезные корни, причины и последствия. Несмотря на то, что значительная часть российской политической общественности, и значительная часть тех, кто выступает на телевидении и в СМИ, стараются якобы поддерживать "геноцид армян" на словах, тем не менее руководящая элита в России четко понимает, к чему это может привести", - заявил Р.Гусейнов.

Эксперт подчеркнул, что в случае наращивания накала ситуации в вопросе так называемого "геноцида армян" со стороны России, Турция, и не только она, могут поднять вопросы, связанные с гонениями, депортацией тюркских народов, народов Украины и Кавказа.

"В таком вопросе как геноцид берутся в первую очередь санкции государства на это. Мы знаем, что Османская Турция никаких разрешений либо санкций не давала. А вот если говорить о царской России или о Советском Союзе, то есть масса санкций, в том числе и относительно азербайджанского народа. Есть постановление Совета министров, подписанное Сталиным и Чаадаевым, о переселении азербайджанцев из Армении на территории Азербайджана", - сказал сотрудник, добавив, что выдвижение исков в связи с этим может нанести серьезный ущерб имиджу России и российской политике.

Р.Гусейнов назвал верным решение российского правительства: "Российская власть решила обойти этот вопрос и постараться как-то на этом этапе поставить точку, так как очень много различных политических кругов, в первую очередь проармянских, пытаются сделать российско-турецкие отношения еще более напряженными, преследуя свою выгоду, а также тем самым принести пользу армянским интересам".

По его мнению, сегодня в российской правящей элите понимают, что армянские интересы не тождественны российским интересам, что такие вещи, как напряженные отношения с Турцией, преходящи.

"Ситуация между странами обязательно нормализуется. Нужно избегать по максимуму таких ненужных нюансов, которые могут нанести непоправимый удар и оставить негативный отпечаток на будущем российско-турецких отношений", - сказал Р.Гусейнов.