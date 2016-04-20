​Эксперт: Визит генсека ООН в Баку свидетельствует о международной поддержке Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Визит знаковых персон мировой политики в Баку на фоне возникшей напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта свидетельствует о том, что эти люди так или иначе разделяют позицию Азербайджана в этом вопросе. Об этом заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя проведение в Баку 25-27 апреля VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

На VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН прибудут около 2500 участников, в том числе главы государств, официальные лица, представители гражданского общества, религиозные и молодежные лидеры. На форуме также выступит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

"Это событие, конечно, весьма знаковое как в плане проведения самого мероприятия, так и в имиджевом плане. Сегодня наблюдается явный дефицит площадок, на которых могли быть обсуждены серьезные вопросы гуманитарного развития человечества, которые стоят на повестке дня не первый год", - заявил И.Велизаде.

По его словам, подобные диалоговые платформы позволяют выработать общие подходы в решении ряда проблем - рост исламофобии, наличие межэтнических и межконфессиональных конфликтов в ряде регионов мира.

"Самое главное, они позволяют, по крайней мере, имеют возможность создать инструменты, при помощи которых страны и международные организации могли бы содействовать укреплению миропорядка в решении вопросов безопасности", - сказал эксперт.

Говоря об имиджевом значении мероприятия, политолог подчеркнул, что место проведения такого мероприятия в Баку также весьма важно, так как Азербайджан сегодня находится в одном из конфликтогенных регионов планеты.

"В данном случае говоря о межкультурном, межцивилизационном диалоге Азербайджан таким образом пытается привлечь конструктивную часть мировой элиты к обсуждению проблем страны и региона", - сказал И.Велизаде.

Говоря о возможном обсуждении темы урегулирования нагорно-карабахского конфликта на форуме, либо на его полях, он подчеркнул, что визит знаковых персон мировой политики в Азербайджан в это время говорит о том, что эти люди разделяют позицию Азербайджана в этом вопросе так или иначе.

"Потому что если был бы какой-то конфликт интересов в этом вопросе, то не стоило бы ожидать визита генерального секретаря ООН в Азербайджан в этот момент. Есть понимание необходимости развития гуманитарного диалога именно в таких зонах и создание эффективных площадок для обсуждения всех этих проблем", - отметил эксперт.