Эксперт: Назначение Тиллерсона не означает потепления отношений США с Россией - МНЕНИЕ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Самое главное в рамках обязательств новой администрации президента США - это сохранение верности традициям гегемонистской силы Штатов. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя решение избранного президента США Дональда Трампа назначить госсекретарем главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона и его возможное влияние на отношения с Россией.

По его словам, республиканцы при всей их маневренности всегда были сторонниками жесткой линии.

"Если новый президент и новый госсекретарь когда-то питали симпатии в отношении России, восточного полюса, высказывались в пользу нормализации отношений, то это вовсе не означает, что будет потепление США с Россией", - подчеркнул политолог.

Эксперт выразил мнение, что в США сохранит свою силу крен на жесткое противостояние с Россией.

"Американская политика - это не такая простая вещь, чтобы ее одним тумблером можно было развернуть в какую-то другую сторону, потому что политику американского государства, как все мы знаем, определяют такие серьезные институты, как Сенат, как Конгресс, как Пентагон, банковский сектор, деловая элита, которая повязана с транснациональными корпорациями. Все эти структуры, которые никогда не покупаются на какие-то посылы, посулы или обещания, имеют своих лоббистов в политических коридорах власти. У них есть четкая координация, которая диктует им выступать с позиции суперсилы", - сказал он.

Т.Аббасов также отметил, что все выборные персоны, институты в США берут на себя соответствующие обязательства по обеспечению верховенства интересов Америки на глобальном геополитическом уровне.

"Самое главное - сохранять верность традициям гегемонистской силы США", - добавил политолог.

По его словам, новая администрация будет отрабатывать новые варианты воздействия на глобальные процессы с тем, чтобы восстановить пошатнувшиеся позиции американской политики, самой репутации США, как глобальной державы, а также добиться переломов в лучшую для США сторону, которая будет выражаться в статистических показателях и данных.

"Это касается и международного бизнеса, это касается и разрешения глобальных кризисов, это ближневосточная проблема, есть другие дилеммы, в том числе и отношения с Китаем и Юго-Восточной Азией. Проблем непочатый край", - указал эксперт.

Говоря об изменении ситуации в регионе Южного Кавказа в связи с избранием нового госсекретаря США, Т.Аббасов отметил, что Азербайджану не имеет смысла что-то кардинально менять во внешней политике либо в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Мы обречены быть на уровне сбалансированной позиции. Это единственный верный возможный вариант для Азербайджана. Мы поддерживаем отношения со всеми - и с западным, и с восточными полюсами, и с исламским сообществом", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что государственная политика Азербайджана строится ни на день, ни на месяц, а на долгую перспективу.

"Она должна быть оправданной, она должна быть прагматичной. В этом смысле официальный Баку показывает высокий пилотаж. Азербайджан проявляет всю свою сущность в том, что мы пытаемся на совместных и равноправных условиях получить общий рациональный результат", - добавил Т.Аббасов.