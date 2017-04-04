Эксперт: Изменение внутрипарламентской структуры Армении не приведет к решению карабахского конфликта

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Изменение внутрипарламентской структуры Армении не приведет к решению нагорно-карабахского конфликта вне зависимости от того, кто победил.

Об этом заявил Report российский эксперт, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

По его словам, в случае прихода оппозиционных сил на фоне целого комплекса внутренних и внешних, политических и экономических проблем в Армении, причем на базе фактически уже новой конституции парламентской республики, ситуация в Армении могла бы быть "сброшена под откос".

"Нарушились бы не только российско-армянские отношения, но, во всяком случае, они встали бы на какой-то период, потому что у новых политических сил всегда новая позиция, новые связи с политическими центрами мира, начиная с США. Создалась бы непростая и непонятная ситуация на какой-то момент времени между Москвой и Ереваном, которая в целом могла бы в достаточной степени зарядить негативом и весь регион Южного Кавказа, и на решении проблемы Нагорного Карабаха, что является главным вопросом для Азербайджана - это как минимум позитивно не сказалось. В самом лучшем случае ситуация осталась бы на том же уровне", - подчеркнул эксперт.

По его словам, необходимо более шире смотреть на ситуацию, так как существует комплекс проблем в регионе. "В частности, в контексте наращивания негатива со стороны США в адрес Ирана мы должны отдавать себе отчет в том, что могут возникнуть проблемы такого уровня и плана в ближайшее время в регионе, в частности, на Южном Кавказа, что о Карабахе просто и Азербайджан, и Армения, и Россия могут просто забыть. Проблемы в разы, на порядок перекроют проблему Нагорного Карабаха. Необходимо оценивать комплексно все региональные проблемы для понимания происходящей ситуации. Если на данный момент не произошло резкого ухудшения, в том числе и в контексте парламентских выборов в Армении, то мы в какой-то степени должны это приветствовать", - отметил председатель совета фонда.

"Изменения внутрипарламентской структуры Армении не приведут к решению нагорно-карабахского конфликта, не важно победили ли сторонники РПА (Республиканской партии Армении - ред.) Сержа Саргсяна, либо оппозиционеры, это никоим образом не скажется на проблеме Нагорного Карабаха", - резюмировал Г.Трофимчук.