Эксперт: Загрязненные воды в результате сливов с Амулсарского месторождения могут попасть и в Азербайджан - КОММЕНТАРИЙ

Правительство Армении не будет принимать во внимание экологические нормы при разработке Амулсарского золоторудного месторождения.

Об этом Report заявил российский эксперт Евгений Михайлов.

"Поскольку Армения небольшая республика, небогатая, то никто не будет смотреть на экологические нормы и делать какие-либо серьезные проекты, обосновывающие безвредность данного производства. Именно это на мой взгляд и происходит в Армении. Всем понятно, что будут отходы, будет всякие сливы в реки и это, естественно, далеко не безвредные вещества. Для того, чтобы этого не было, нужно вкладывать колоссальные деньги, но, как обычно, этого никто не будет делать", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, как в бедных странах, как например, в Африке, так и в Армении, никто не обращает внимания на экологию.

"Как в Африке, если ведется добыча чего-либо, никто не спрашивает местное население полезно ли это или не полезно. Ведут добычу, кому-то платят откаты и в итоге никто не знает, отчего умирают тысячи местных жителей. В случае с Арменией, думаю, это точно такая же ситуация", - подчеркнул российский эксперт.

Российский эксперт Евгений Михайлов Поскольку Армения небольшая республика, небогатая, то никто не будет смотреть на экологические нормы при разработке месторождения

Е.Михайлов указал, что все тревоги армянских экологов относительно добычи на Амулсарском месторождении полностью обоснованы.

"Потому что на самом деле никто нигде не печатал и не публиковал какими были технологические предпосылки для проведения разработок месторождения, что предлагается для того, чтобы обеспечить экологическую безопасность, именно поэтому население тревожится, в том числе и экологи. Я думаю, что есть за что переживать", - отметил политолог.

Вопрос разработки Амулсарского золоторудного месторождения будоражат обывателей и политиков Армении уже не первый год. Еще в 2016 году на тот момент президент Армении Серж Саргсян в ходе своего рабочего визита в США обсудил с исполнительным директором компании Lydian Armenia Говардом Стивенсоном вопросы эксплуатации данного месторождения. Г.Стивенсон тогда заверил армянского главу, что инвестиционная программа по освоению месторождению соответствует всем экологическим требованиям и международным критериям.

В свою очередь жители армянского села Амулсар выразили недовольство возможными экологическими катастрофами в результате осваивания месторождения и направили жалобу омбудсмену Европейского банка реконструкции и развития, в которой потребовали прекратить финансирование проекта открытой эксплуатации Амулсарского месторождения золота и строительства цианового производства на территории села. Они посчитали, что проект противоречит международным кодексам, в нем не оценены истинные риски, в частности, перемещение, хранение цианидов и ликвидация их отходов, приготовление растворов цианидов и их применение, обеспечение безопасности работников и населения.

Местные жители провели ряд акций протеста против строительства рудника на месторождении, неоднократно блокируя дороги. Акции протеста докатились и до столицы страны - Еревана. Так, 13 июля 2019 года блокировка дорог к нему сорвала проведение там экспертизы.

При этом российский эксперт не исключил, что загрязненные воды из Армении в результате сливов с Амулсарского месторождения могут дойти и до Азербайджана, поскольку все водные ресурсы региона Южного Кавказа взаимосвязаны.

Е.Михайлов считает, что в вопросе Амуларского месторождения большую роль играет крупный бизнес, определенное лобби.

"Золотодобыча - это очень дорогое удовольствие и соответственно те кто ее совершает и контролирует - это очень богатые компании. В нашем случае республика, которая не обладает достаточно сильной экономикой и политическим ресурсом, ничего не может противопоставить крупным международным холдингам. Именно поэтому, я считаю, Пашинян поменял риторику и, я думаю, сейчас наоборот усилится давление на противников добычи золота на этом месторождении", - резюмировал он.