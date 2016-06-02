Эксперт: Установка памятника Нжде в Ереване - это пропаганда фашизма на государственном уровне - МНЕНИЕ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Установка памятника фашистскому генералу Гарегину Нжде, прислуживавшему гитлеровцам, есть своего рода демарш Армении против России, которую в Ереване стали обвинять в поражении армянских в сил в апрельских боевых событиях, заявил Report старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов.

"Установка памятника фашистскому генералу, который прислуживал гитлеровцам, Гарегину Нжде - это есть своего рода демарш Армении, глупый, конечно, демарш с попыткой привлечь внимание мирового сообщества к своей обиде на Россию. После апрельских боевых событий на линии фронта в Нагорном Карабахе и неудач, которые потерпела армянская армия, даже у армянского руководства сложилось мнение, что во всем виновата Россия, поскольку она поддерживает Азербайджан. Хотя все мы знаем, что веками и все эти годы она всегда поддерживала Армению и армянский народ", - заявил Р.Гусейнов.

Он указал, что на фоне планомерного осуществления руководством России различного рода проектов, программ по популяризации победы над фашизмом в Великой Отечественной войне - в Ереване идут противоположным путем, то есть ставят памятник фашистскому генералу, хотя на словах в Армении всегда заявляют, что поддерживают Россию.

"Фактически, тут суть такая, что этот памятник не установили какие-то любители или общественные организации, а непосредственно участвовал сам президент Армении на открытии, что уже о многом говорит. Это прямая пропаганда фашизма на государственном уровне", - подчеркнул Р.Гусейнов.

Старший научный сотрудник отметил, что в конце XIX века носителем идей террора и неприязни к другим народам в Армении стали такие политические движения, как "Гнчак" и "Дашнакцутюн", которые стоят у корней мирового террора и идеологии фашизма.

"В уставе этих партий написано, что необходимо истреблять турков-мусульман, которые являются препятствиями для создания "Великой Армении" и вообще целей мирового армянства", - добавил он.

По его словам, проблема заключается в том, что европейское и мировое сообщество, которое подкармливало "Дашнакцутюн" и "Гнчак", используя их в свое время, сейчас закрывает глаза на то, что в Армении уже наверное в пятом или шестом поколении преподаются националистические идеи.

Р.Гусейнов напомнил, что Г.Нжде написал книги, подобные гитлеровскому "Майн Кампф", в которых идеологически обосновал какими методами в перспективе политическая элита Армении должна уничтожать, вырезать и очищать тюркское, мусульманское население для создания "Великой Армении". "Гарегин Нжде сегодня является символом, образом хорошего добропорядочного армянина, который любит свою родину", - подчеркнул страший научный сотрудник института.

Эксперт отметил, что Гарегин Нжде был убийцей у гитлеровцев и был замешан в смерти десятки тысяч евреев в Крыму, на Украине, в Восточной Европе.

"Этот человек был палачом, как, кстати, и известный Драстамат Канаян - Дро. Эти люди возглавляли Армянский легион, в рядах которого не менее 20 тыс. армян воевало на стороне гитлеровцев ", - сказал Р.Гусейнов.

Он напомнил, что Г.Нжде был осужден в советское время после войны на 25 лет и умер в тюрьме. По его словам, в течение многих лет армянская сторона неоднократно делала безуспешные попытки установить памятник ему в России, даже в тюрьме, где он умер.

По его словам, сегодня российская общественность никоим образом не реагирует на факт установки памятнику профашистскому армянскому генералу в Ереване, что может указывать на то, что сегодня медиа и СМИ России состоят из проармянских представителей, журналистов и ведущих.

Р.Гусейнов подчеркнул, что в Армении сегодня практически не осталось русских. "Проводя политику изгнания неармянского населения, Ереван, ставя памятник, тем самым подтверждает, что, да, они фашисты, фашизм будет процветать в стране, и они будут пропагандировать фашизм молодому поколению", - указал эксперт.

Старший научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) отметил, что сегодня в Армении числятся несколько общин - русская, курдо-езидская, еврейская, но, однако, все они возглавляются и состоят из армян, что громче всего говорит о полном отсутствии национальных меньшинств в Армении.