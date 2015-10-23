​Эксперт: Указ президента позволит стимулировать предпринимательство в Азербайджане - МНЕНИЕ

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Увеличение суммы беспошлинного ввоза товаров в Азербайджан преследует две цели - развитие мелкого и среднего предпринимательства и снижение роста инфляции, заявил Report эксперт-экономист, бывший заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердиев.

Отметим, что в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому физические лица без уплаты таможенной пошлины могут ввезти в страну для личного пользования товаров на 10 тыс. долларов США.

"Сам указ непосредственно направлен на улучшение развития предпринимательства в республике. То есть сегодня у предпринимателей появилась возможность активизировать свою деятельность", - заявил О.Ахвердиев.

Наряду с этим он указал, что подобный шаг может создать условия для ограничения роста цен. "То есть чем больше товаров, тем более низкие цены", - добавил он.

"В конечном итоге двух зайцев убили одним выстрелом: стимулирование роста предпринимательства и ограничение роста инфляции", - указал эксперт.

По его словам, в развитых странах основным источником доходов бюджета служит именно мелкий и средний бизнес.

"К примеру, в США ВВП составляет 17 трлн. долларов США. 60% ВВП страны создают малый и средний бизнес, а у нас даже до 20% не дотягивает", - указал экономист.

О.Ахвердиев отметил, что даже такие гиганты, как General Motors, прибегают к услугам мелких предприятий, которые производят различные детали для автомобилей компании.

Он уточнил, что процесс становления достаточно длительный: "Все эти предпринимаемые мероприятия не рассчитаны на молниеносные результаты, это долгосрочный процесс", - резюмировал он.