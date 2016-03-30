​Эксперт: Участие Азербайджана на саммите по ядерной безопасности позволит поднять ряд актуальных региональных вопросов - МНЕНИЕ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Роль и значение Азербайджана в регионе позволяет ему продвигать свою позицию на самых авторитетных международных площадках. Об этом заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя приглашение, направленное президенту республики Ильхаму Алиеву, об участии на предстоящем в Вашингтоне 31 марта-1 апреля IV Саммите по ядерной безопасности.

"Участие Азербайджана в саммите по ядерной безопасности позволяет Баку принимать активное участие в обсуждении самых актуальных вопросов международной повестки", - заявил И.Велизаде.

По его мнению, в случае с обсуждением темы ядерной безопасности нельзя не коснуться вопросов безопасности в регионе.

"Азербайджан последовательно выступает за создание в регионе условий для поступательного развития путем нейтрализации рисков и угроз исходящих от агрессивного сепаратизма и экстремизма", - подчеркнул эксперт. Политолог отметил, что приглашение президента Ильхама Алиева на саммит позволит еще раз четко продемонстрировать данную позицию, указав на причины, приводящие к росту угрозы полномасштабного конфликта в регионе.

В качестве причин политолог назвал агрессивную политику Армении, которая периодически шантажирует регион возможностью включения в орбиту военных действий и зоны, где расположена Мецаморская АЭС, которая даже в мирное время, находясь в сейсмически активной зоне, несет серьезную угрозу региону.

"Азербайджан и Турция неоднократно обращали внимание международной общественности на проблемы, связанные с обеспечением безопасности данного объекта, однако, увы, до сих пор эти обращения оставались без должного внимания", - напомнил И.Велизаде.

Он предположил, что данная тема также может обсуждаться в рамках дискуссий на предстоящем саммите.

"Очевидно одно, роль и значение Азербайджана в своем регионе позволяет ему продвигать свою позицию на самых авторитетных международных площадках, и то, что без внимания эта позиция не останется, также не вызывает сомнений", - подытожил эксперт.