Эксперт: Убийство посла подстегнет Россию и Турцию к системным действиям в борьбе с терроризмом - МНЕНИЕ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ За убийством посла России в Анкаре могут стоять силы, которые потеряли позиции после попытки государственного переворота в Турции. Об этом заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя убийство российского посла Андрея Карлова, которое произошло накануне в Анкаре.

"Налицо серьезная проблема с безопасностью. Мы вчера увидели, что существует серьезная проблема безопасности даже в случае с подобного рода персонами", - заявил И.Велизаде.

"Скорее всего, здесь речь идет об организованном преступлении, за которыми стоят серьезные заинтересованные лица. След может вести в том числе и к тем людям, которые потеряли свои позиции после недавнего переворота в Турции. Это может быть вызвано желанием реванша этих сил", - отметил И.Велизаде.

Политолог указал, что упомянутые силы были недовольны восстановлением российско-турецких отношений. "Именно поэтому в качестве цели был выбран посол России", - считает эксперт.

Говоря о влияния убийства посла на российско-турецкие отношения, И.Велизаде отметил, что данный теракт подстегнет обе стороны к более системным действиям в отношении борьбы с терроризмом, поскольку сам теракт продемонстрировал, что под прицелом находится не только Турция, но и российские интересы в регионе.

"Вчера было проведено совещание Совета безопасности России, где были сделаны определенные выводы. Будем надеяться, что данные выводы были сделаны в направлении укрепления турецко-российского взаимодействия в сфере безопасности, совместного решения вопросов, касающихся их обоих, а не только одну из сторон", - отметил политолог.

По его мнению, сегодня речь уже идет о широком фронте борьбы с терроризмом. Эксперт не исключил вовлечения в этот процесс и других региональных участников.